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पांच अंतरराज्यीय तस्करों को पुलिस ने शराब के साथ पकड़ा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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अलीनगर पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल ने शनिवार को रेलवे ग्राउंड के पास पांच अंतरराज्यीय तस्करों को 31 लीटर से अधिक अवैध शराब के साथ पकड़ा। तस्कर बिहार ले जाने की योजना बना रहे थे। पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है।

पांच अंतरराज्यीय तस्करों को पुलिस ने शराब के साथ पकड़ा

नियामताबाद,हिन्दुस्तान संवाद। अलीनगर पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल की संयुक्त टीम ने लोको कॉलोनी स्थित रेलवे ग्राउंड के समीप से शनिवार की शाम पांच अंतरराज्यीय तस्करों को 31 लीटर से अधिक अवैध शराब के साथ पकड़ा। जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस अगली कार्रवाई में जुट गई। सीओ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि उच्चाधिकारियों के निर्देश पर शराब तस्करों के खिलाफ हो रही कार्रवाई के तहत अलीनगर थाना प्रभारी निरीक्षक गगनराज सिंह और आरपीएफ एसआई दीपेंद्र राणावत टीम के साथ लोको कॉलोनी स्थित रेलवे ग्राउंड के पास संदिग्धों की जांच पड़ताल कर रहे थे। इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ तस्कर झोला और बैग में शराब लेकर बिहार जाने की फिराक में है।

सूचना पर पुलिस और आरपीएफ की टीम ने मौके पर दबिश दी। जहां टीम ने चार तस्करों को दबोचा। जिन्हें गिरफ्तार कर पुलिस थाने ले आई। पुलिस तस्कर बिहार के मुंगेर जिले के काशिमबाजार थाना क्षेत्र के बेलन बाजार बंगाली टोला निवासी नीरज कुमार सिंह, औरंगाबाद जिले के ओबरा थाना क्षेत्र के चपरी निवासी गुड्डू कुमार और प्रेम बिगहा निवासी महेश कुमार, बेगूसराय के टेघरा थाना क्षेत्र के मधुरापुर निवासी सत्यम कुमार, पटना जिले के राजीव नगर थाना क्षेत्र के बसंत बिहार कॉलोनी अंबेडकर पथ खाजपुरा निवासी आनंद कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अगली कार्रवाई में जुट गई। पुलिस के अनुसार तस्करों के पास से 31 लीटर से अधिक अवैध शराब पकड़ी गई है। जिसे वे तस्करी कर बिहार ले जा रहे थे। गिरफ्तारी टीम में एसआई अनिल पासवान, आरक्षी राजेंद्र यादव, दीपाली शुक्ला, आरपीएफ आरक्षी पिरोलाल पासवान, आनंद कुमार, छोटेलाल यादव शामिल रहे।

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