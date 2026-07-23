स्टाइपेंड वृद्धि की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर और इंटर्न्स लामबंद

मलवां। राजकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय (मेडिकल कॉलेज) के एमबीबीएस इंटर्न्स और जूनियर डॉक्टरों ने गुरुवार को स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर कॉलेज परिसर में शांतिपूर्ण मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में इंटर्न्स, जूनियर डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों ने हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर अपनी मांगों को प्रशासन और राज्य सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा और इस दौरान किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई। साथ ही चिकित्सा सेवाएं भी प्रभावित नहीं हुईं। प्रदर्शन में शामिल डॉ. रोबिन यादव ने बताया कि फतेहपुर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस इंटर्न्स को वर्तमान में प्रतिदिन 400 रुपये के हिसाब से यानी 12 हजार रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड दिया जाता है, जो उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में सबसे कम है।