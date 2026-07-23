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स्टाइपेंड वृद्धि की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर और इंटर्न्स लामबंद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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मलवां में राजकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय के एमबीबीएस इंटर्न्स और जूनियर डॉक्टरों ने स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इंटर्न्स का कहना है कि उन्हें 400 रुपये प्रति दिन मिलते हैं, जो बढ़ती महंगाई और लंबे कार्य घंटों को देखते हुए अपर्याप्त है। उन्होंने मांग की कि स्टाइपेंड 30,000 रुपये प्रतिमाह किया जाए।

स्टाइपेंड वृद्धि की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर और इंटर्न्स लामबंद

मलवां। राजकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय (मेडिकल कॉलेज) के एमबीबीएस इंटर्न्स और जूनियर डॉक्टरों ने गुरुवार को स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर कॉलेज परिसर में शांतिपूर्ण मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में इंटर्न्स, जूनियर डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों ने हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर अपनी मांगों को प्रशासन और राज्य सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा और इस दौरान किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई। साथ ही चिकित्सा सेवाएं भी प्रभावित नहीं हुईं। प्रदर्शन में शामिल डॉ. रोबिन यादव ने बताया कि फतेहपुर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस इंटर्न्स को वर्तमान में प्रतिदिन 400 रुपये के हिसाब से यानी 12 हजार रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड दिया जाता है, जो उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में सबसे कम है।

उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई, लंबे कार्य घंटे और मरीजों की सेवा की जिम्मेदारी को देखते हुए यह राशि उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। इंटर्न्स और जूनियर डॉक्टरों ने मांग की कि उनका मासिक स्टाइपेंड बढ़ाकर 30 हजार रुपये किया जाए, ताकि वे बिना आर्थिक दबाव के पूरी निष्ठा के साथ अपनी चिकित्सकीय सेवाएं दे सकें। उन्होंने बताया कि इंटर्नशिप के दौरान वे अस्पताल में नियमित रूप से मरीजों की देखभाल, आपातकालीन सेवाओं और विभिन्न विभागों में चिकित्सकीय कार्यों की जिम्मेदारी निभाते हैं। प्रदर्शन में डॉ. सत्यम, डॉ. आकाश, डॉ. अब्दुल्ला, डॉ. रोहित शर्मा, डॉ. दिशा सचान और डॉ. सिदरा इरफान सहित बड़ी संख्या में इंटर्न्स और डॉक्टर मौजूद रहे।

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