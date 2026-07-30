देहात में इंटरनेट की समस्या
सीवान में ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की समस्याएँ समाधान चाहती हैं। धीमी नेटवर्क स्पीड और बार-बार कनेक्शन टूटने से ऑनलाइन पढ़ाई, डिजिटल भुगतान, टेलीमेडिसिन और सरकारी सेवाओं में बाधाएँ उत्पन्न हो रही हैं। यह युवाओं के लिए नौकरी और कौशल प्रशिक्षण के अवसरों को प्रभावित कर रहा है।
सीवान। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की समस्या से कई गाँवों में अभी भी धीमा नेटवर्क, बार-बार कनेक्शन टूटना और सीमित ब्रॉडबैंड सुविधा बड़ी चुनौती है। इससे ऑनलाइन पढ़ाई, डिजिटल भुगतान, टेलीमेडिसिन और सरकारी सेवाओं तक पहुँच प्रभावित होती है। इंटरनेट की कमी के कारण ग्रामीण युवाओं के लिए ऑनलाइन नौकरी, कौशल प्रशिक्षण, फ्रीलांसिंग और ई-कॉमर्स जैसे अवसरों का लाभ उठाना कठिन हो जाता है।
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