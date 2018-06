अंतरराष्ट्रीय योग दिवस: कार्यक्रम में भाग लेने देहरादून पहुंचे PM मोदी, बोले- योग अच्छे स्वास्थ्य का पासपोर्ट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को चौथे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हजारों स्वयंसेवियों के साथ योगासन करेंगे। यह कार्यक्रम हिमालय की गोद में स्थापित वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआई) में आयोजित होगा। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री बुधवार रात देहरादून पहुंच गए। देहरादून पहुंचने पर उत्तराखंड के राज्यपाल के.के. पॉल, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, विधानसभा स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। मोदी रात को राज भवन में ठहरेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी ने योग दिवस से पहले अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो डालकर संदेश दिया, योग सिर्फ शरीर को फिट रखने वाला अभ्यास नहीं बल्कि अच्छे स्वास्थ्य का पासपोर्ट है, फिटनेस और तंदरुस्ती की कुंजी है। मोदी ने कहा गया, योग केवल वह अभ्यास नहीं जो आप सुबह करते हैं। पूरी समझदारी और जागरूकता के साथ अपने दिनभर के क्रियाकलाप करना भी योग का ही रूप है। योगासन भारतीय ऋषियों द्वारा मानवजाति को दिए गए सबसे अनमोल उपहारों में से एक है। योग संयम और संतुलन का वादा करता है। मानसिक तनाव से पीड़ित विश्व में यह शांति का वादा करता है।

#Uttarakhand: PM Narendra Modi arrives in Dehradun, received by CM Trivendra Singh Rawat. PM Modi will lead #InternationalYogaDay2018 celebrations at the Forest Research Institute, tomorrow. pic.twitter.com/oQpXF6Bwyu