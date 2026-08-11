अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस पर आज छात्रावासों में होगी भाषण प्रतियोगिता
गोरखपुर में 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस पर दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रावासों में भाषण प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाएँगी। कार्यक्रमों में युवा संवाद, समाज निर्माण में युवाओं की भूमिका, और युवा नेतृत्व जैसे विषय शामिल हैं। विजेताओं को प्रमाणपत्र दिए जाएंगे।
गोरखपुर। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस पर दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के सभी छात्रावासों में 12 अगस्त को विभिन्न विषयों पर भाषण प्रतियोगिता होगी। चीफ वार्डन प्रो. अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि सभी छात्रावासों में विद्यार्थियों के लिए प्रेरणास्पद एवं रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। अलकनंदा गर्ल्स हॉस्टल में युवा शक्ति से राष्ट्र शक्ति विषय पर युवा संवाद कार्यक्रम होगा, जिसमें छात्राएं मेरे सपनों का भारत और उसमें मेरी भूमिका विषय पर अपने विचार रखेंगी। संत कबीर छात्रावास में समाज निर्माण में युवाओं की भूमिका, बिस्मिल छात्रावास में युवा नेतृत्व एवं सामाजिक परिवर्तन, राम प्रताप शुक्ल छात्रावास में विकसित भारत एवं युवा विषय पर प्रतियोगिता होगी।
प्रो. अजय शुक्ल ने यह भी बताया कि सभी कार्यक्रमों के प्रभारी सम्बंधित हॉस्टल के अभिरक्षक एवं सह प्रभारी अधीक्षक होंगे। विजयी प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र दिया जाएगा।
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