International Yoga Day : PM मोदी ने 55,000 लोगों के साथ किया योग, देखें VIDEO

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चौथे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हजारों स्वयंसेवियों के साथ योगासन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौथे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा है कि योग शरीर आत्मा और बुद्धि को जोड़ता है।

LIVE UPDATES

8.00 AM international yoga day 2018 लद्दाख में 18000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ की सफेद चादरों के बीच सूर्य नमस्कार करते इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जवान

7.52 AMअरुणाचल प्रदेश में अंतरराषट्रीय योग दिवस के मौके पर तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जावान दिगारु नदी में किया 'रिवर योग'

Arunachal Pradesh: Indo Tibetan Border Police jawans perform 'River Yoga' in Digaru river, in Lohitpur #InternationalYogaDay2018 pic.twitter.com/zlhIj2CvtL — ANI (@ANI) June 21, 2018

7.50 AM देहरादून मेें योगासन समाप्त, अब साधकों को धन्यवाद देने उनके बीच पहुंचे पीएम मोदी

Uttarakhand: PM Narendra Modi greets people as #InternationalYogaDay2018 celebration at Forest Research Institute in Dehradun come to a close. pic.twitter.com/czfcJusxQd — ANI (@ANI) June 21, 2018

7.50 AM अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मुंबई के राज भवन में योग करते महाराष्ट्र के राज्यपाल सी विद्यासागर राव

Mumbai: Maharashtra Governor C. Vidyasagar Rao performs yoga at Raj Bhavan. #InternationalYogaDay2018 pic.twitter.com/ulsPRHDCxW — ANI (@ANI) June 21, 2018

7.45 AM InternationalYogaDay2018 पर विसाखापतनम के बंगाल की खाड़ी में आईएनएस ज्योति पर योग करते ईस्टर्न नवल कमांड के स्टाफ

Eastern naval command staff perform yoga on board INS Jyothi in Bay of Bengal off Visakhapatnam. Eastern Naval Command's submarine staff also participated in #InternationalYogaDay2018. pic.twitter.com/M1tmfUZM6r — ANI (@ANI) June 21, 2018

7.40 AM अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट में योग कर रहे हैं

PM Narendra Modi leads #InternationalYogaDay2018 celebrations at the Forest Research Institute in Dehradun, Uttarakhand. pic.twitter.com/AXxh5KHSSF — ANI (@ANI) June 21, 2018

7.30 AMअंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट में योग कर रहे हैं, देखें उनका वीडियो

7.20 AM: देहरादून में मोदी के साथ कई लोग कर रहे हैं योग

7.15 AM:विश्व योग दिवस पर पीएम मोदी देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में लोगों के साथ योग कर रहे हैं।

7.10 AM: पीएम मोदी के साथ करीब 50,000 लोग भी योग कर रहे हैं

7.00 AM: इसके बाद पीएम मोदी साधकों के बीच पहुंचे और एक बार फिर हाथ हिलाकर साधकों का अभिवादन किया। तीन बार ऊं का उच्चारण करने के बाद चालन क्रियाओं का अभ्यास कराया गया। बताया गया कि इससे रक्त संचार बढ़ता है।

6:50 am इससे पहले प्रधानमंत्री ने राजभवन प्रांगण में चंदन वृक्ष का पौध रोपण किया और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को राज्यपाल डॉ कृष्ण कांत पाल ने स्मृति चिह्न भेंट किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र रावत बोले योग ने दुनिया को हैप्पीनेस दिया

6:45 am देवभूमि में योग दिवस पर जुटना सौभाग्य की बात है

पीएम मोदी: अपनी विरासत पर हम गर्व करेंगे तो दुनिया भी गर्व करेगी

पीएम मोदी: योग के लिए सामान्य से सामान्य लोग जुड़ रहे हैं

6:40 am पीएम मोदी: योग दुनिया की सबसे बड़ी जोड़ने वाली ताकत में से एक

पीएम मोदी: परिवार के मेडिकल बिल को कम करता है योग

6:34 am आज पूरी दुनिया में योग ही योग है

6:33 am- पीएम मोदी ने योग प्रेमियों को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की बधाई दी और कहा कि देवभूमि में योग दिवस पर जुटना सौभाग्य की बात है



इस मौके पर राजस्थान के कोटा में बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कर रहे हैं योग। प्रधानमंत्री मोदी ने योग दिवस से पहले अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो डालकर संदेश दिया, योग सिर्फ शरीर को फिट रखने वाला अभ्यास नहीं बल्कि अच्छे स्वास्थ्य का पासपोर्ट है, फिटनेस और तंदरुस्ती की कुंजी है।

मोदी ने कहा गया, योग केवल वह अभ्यास नहीं जो आप सुबह करते हैं। पूरी समझदारी और जागरूकता के साथ अपने दिनभर के क्रियाकलाप करना भी योग का ही रूप है। योगासन भारतीय ऋषियों द्वारा मानवजाति को दिए गए सबसे अनमोल उपहारों में से एक है। योग संयम और संतुलन का वादा करता है। मानसिक तनाव से पीड़ित विश्व में यह शांति का वादा करता है।