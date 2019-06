VIDEO: ठंड भी नहीं डिगा सकी ITBP जवानों का हौसला, लद्दाख में -20 डिग्री तापमान में किया योग

दुनियाभर में आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (International Yoga day 2019) मनाया जा रहा है। इस मौके पर नेताओं से लेकर जवानों तक, योग कर रहे हैं। आईटीबीपी के जवानों ने लद्दाख में -20 डिग्री तापमान में योग किया। जवानों ने यह योग उत्तरी लद्दाख इलाके में किया।

#WATCH Indo-Tibetan Border Police personnel perform Yoga at an altitude of 18000 feet in northern Ladakh in minus 20 Degrees Celsius temperature. #InternationalDayofYoga pic.twitter.com/4d7uGR4nmE