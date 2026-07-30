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झाझा: पर्यावरण एवं ईको सिस्टम के संतुलन के लिए जरूरी है बाघों का संरक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमुई
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झाझा: पर्यावरण एवं ईको सिस्टम के संतुलन के लिए जरूरी है बाघों का संरक्षण झाझा: पर्यावरण एवं ईको सिस्टम के संतुलन के लिए जरूरी है बाघों का संरक्षण

झाझा: पर्यावरण एवं ईको सिस्टम के संतुलन के लिए जरूरी है बाघों का संरक्षण

झाझा,निज संवाददाता अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के बतौर मुकर्रर 29 जुलाई के विशिष्ट दिवस को पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग के जमुई वन प्रमंडल के तत्वाधान में झाझा प्रक्षेत्रीय (रेंज) कार्यालय के द्वारा बाघों के संरक्षण के प्रति आम जनमानस को जागरूक करने के उद्येश्य से बुधवार को कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जमुई के डीएफओ तेजस जायसवाल के मार्गदर्शन एवं झाझा स्थित वनों के प्रक्षेत्रीय पदाधिकारी (रेंजर) रवि कुमार के दिशा-निर्देशन में झाझा स्थित रामसर साइट नागी पक्षी आश्रयणी में परवान चढ़ा बाघ दिवस संबंधी कार्यक्रम काफी रोचक व ज्ञानवर्द्धक रहा। इस मौके पर बाघों के संरक्षण के प्रति जन-जागरण के नजरिए से विभिन्न स्कूलों के बच्चों के बीच विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं एवं फिर उन्हें प्रोत्साहित करने को प्राइज वितरण भी किया गया। मौके पर रेंजर रवि कुमार ने बच्चों व स्थानीय ग्रामीणों को बाघों की अहमियत व जरूरत की बावत बताते हुए कहा कि पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकी (ईको) सिस्टम के संतुलन व जैव विविधता के लिए इस शक्तिशाली जीव का एवं साथ ही इनके प्राकृतिक आवास या होमलैंड (जंगल) का संरक्षण जरूरी है। मौके पर फॉरेस्टर,वनरक्षी,सिपाही मनोरंजन कुमार,बर्ड गाइड संदीप कुमार आदि समेत ग्रामीण व बच्चे मौजूद थे।

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प्रतियोगिताएं और पुरस्कृत बच्चे

पेपर व पेंटिंग प्रतियोगिता,निबंध एवं क्वीज में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चे हुए पुरस्कृत

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फोटो- 01 : पेंटिंग व क्वीज प्रतियोगिताओं में भाग लेते स्कूली बच्चे

झाझा,निज संवाददाता

अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मद्देनजर बुधवार को पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग के झाझा प्रक्षेत्रीय (रेंज) कार्यालय के द्वारा बाघों के संरक्षण के प्रति जन-जागरण हेतु स्कूली बच्चों के बीच विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं भी कराई गईं जिसमें कई स्कूलों के बच्चों ने बड़े ही उत्साह व उमंग के साथ भाग लिया। प्रतियोगिताएं संपन्न होने के बाद पेपर एवं पेंटिंग प्रतियोगिता,निबंध एवं क्विज प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहित करने के नजरिए से झाझा के रेंजर रवि कुमार द्वारा उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। जानकारीनुसार,प्रतियोगितावार अव्वल आने बच्चों का ब्यौरा इस प्रकार है। पेपर पेंटिंग में प्लस टू हाई स्कूल,छापा की सूफी परवीण जहां अव्वल रही,वहीं निक्की कुमारी दूसरे पायदान पर रही। जबकि सनशाइन पब्लिक स्कूल,लहरनियांटांढ़ की खुशी कुमारी ने तीसरे मुकाम पर कब्जा जमाया। इसी तरह पोट पेंटिंग में छापा की ही प्लस टू हाई स्कूल की पल्लवी कुमारी अव्वल,उमवि भेलविंदा की गुंजा कुमारी द्वितीय एवं इसी स्कूल के संदीप कुमार तीसरे मुकाम पर रहे। निबंध में भी छापा हाई स्कूल की लवली एवं दोनों रूपा कुमारी क्रमश: पहले,दूसरे व तीसरे पायदान पर रही। जबकि क्विज प्रतियोगिता में छापा हाई स्कूल के गोल्डन कुमार जहां अव्वल रहे,वहीं अप्सरा कुमारी व दिनेश कुमार क्रमश: दूसरे व तीसरे मुकाम पर रहे।

रेलवे स्पेशल ट्रेन का ठहराव

डुमरी हॉल्ट और अथमल गोला स्टेशनों पर दो श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन का होगा ठहराव

झाझा,

श्रावणी मेले के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने तत्काल प्रभाव से 03511/03512 आसनसोल - पटना-आसनसोल श्रावणी मेला स्पेशल का डुमरी हॉल्ट और अथमल गोला स्टेशनों पर तथा 03527/03528 आसनसोल-गोरखपुर-आसनसोल श्रावणी मेला स्पेशल का डुमरी हॉल्ट स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव (स्टॉपेज) प्रदान करने का निर्णय लिया है। जानकारी देते हुए आसनसोल के पीआरओ ने बताया कि 03511 आसनसोल-पटना स्पेशल डुमरी हॉल्ट और अथमल गोला स्टेशनों पर क्त्रमश: रात 9.03 बजे और 00.38 बजे पहुंचेगी तथा 03512 पटना-आसनसोल स्पेशल अथमल गोला और डुमरी हॉल्ट स्टेशनों पर क्त्रमश: सुबह 04.43 बजे और 05.57 बजे पहुंचेगी। जबकि 03527 आसनसोल-गोरखपुर स्पेशल डुमरी हॉल्ट स्टेशन पर तड़के 01.32 बजे पहुंचेगी और 03528 गोरखपुर-आसनसोल स्पेशल डुमरी हॉल्ट स्टेशन पर तड़के 01.26 बजे पहुंचेगी।

दोनों ट्रेनें ऊपर दिए गए स्टेशनों पर 02 मिनट के लिए रुकेंगी।

1.53 लाख रुपए में स्थापित सीआरसी केन्द्र में वीसी नोड एवं क्त्रय अन्य सामग्रियों की मांगी जानकारी

नोट कैम से लिया गया फोटोग्राफ प्रखंड संसाधन केन्द्र में उपलब्ध कराने को कहा

झाझा, नगर संवाददाता

1.53 लाख रुपए में स्थापित सीआरसी केन्द्र में वीसी नोड एवं क्त्रय अन्य सामग्रियों की जानकारी मांगी गई है।नोट कैम से लिया गया फोटोग्राफ प्रखंड संसाधन केन्द्र में उपलब्ध कराने को कहा गया है।शिक्षा का अधिकार के तहत प्रारंभिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा, जमुई के जिला कार्यक्त्रम पदाधिकारी नितेश कुमार ने पत्रांक 1217 जमुई, दिनांक 24/7/2026 के तहत सभी कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर के संचालकों एवं समन्वयकों को सीआरसी केन्द्र पर स्थापित किए गए वीसी नोड एवं अन्य उपस्करों का नोट कैम से लिया गया फोटो उपलब्ध कराने को कहा है। उपर्युक्त विषय के संबंध में लिखा है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में सीआरसी केन्द्र को व्यवस्थित कर वीसी नोड, कुर्सी, अलमीरा, टेबल, बैट्री इन्भरटर एवं अन्य सहायक उपकरण आदि क्त्रय करने हेतु प्रत्येक कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर को 153000/- (एक लाख तीरपन हजार) रूपये की राशि उपलब्ध करायी गयी थी। उपलब्ध करायी गयी राशि सीआरसी केन्द्र स्थापित किए गए वीसी नोड एवं क्त्रय की गई अन्य सामग्रियों का नोट कैम से लिया गया फोटोग्राफ अपने-अपने प्रखंड संसाधन केन्द्र में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने को कहा है। प्रतिलिपि सभी आईसीटी कोऑर्डिनेटर एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं निदेश दिया है कि प्रखंडाधीन संकुल संसाधन केन्द्र के संचालक एवं समन्वयक से उच्च कोटि नोट कैम से लिया गया फोटोग्राफ (जिसमें सीआरसी केन्द का नाम अंकित हो) प्राप्त कर समेकित कर फोटोग्राफ अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।प्रतिलिपि जिला शिक्षा पदाधिकारी जमुई की सेवा में सूचनार्थ समर्पित की गई है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

झाझा में बाघ दिवस का कार्यक्रम कब आयोजित किया गया?
झाझा में बाघ दिवस का कार्यक्रम 29 जुलाई को आयोजित किया गया।
ये भी पढ़ें:विश्व बाघ दिवस पर एटीआर रेंज कार्यालय परिसर केहरीपुर में आयोजित कार्यक्रम।

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