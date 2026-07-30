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दुनिया के लगभग 75% बाघ भारत में पाए जाते हैं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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फोटो भागलपुर एवं कहलगांव वन प्रक्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय व्याघ्र दिवस का आयोजन

दुनिया के लगभग 75% बाघ भारत में पाए जाते हैं

भागलपुर, वरीय संवाददाता। भागलपुर वन प्रमंडल के भागलपुर एवं कहलगांव वन प्रक्षेत्र में बुधवार को अंतरराष्ट्रीय व्याघ्र दिवस का आयोजन किया गया। भागलपुर वन प्रक्षेत्र के अरण्य विहार सुंदरवन में वन प्रमंडल पदाधिकारी आशुतोष राज ने आयोजन के दौरान कहा कि बाघ के प्राकृतिक आवास की रक्षा करना और अवैध शिकार को रोकने के लिए वैश्विक प्रयास जारी हैं। दुनिया के लगभग 75% जंगली बाघ भारत में पाए जाते हैं।

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कार्यक्रम की गतिविधियाँ

मंच संचालन बीएनएचएस की रिसर्चर वर्तिका पटेल, भूमिका राजोरिया व वनरक्षी आदित्य अभिनव के द्वारा किया गया। अरण्य विहार सुंदरवन भागलपुर में आये हुए सभी विद्यार्थियों को गरुड़ पुनर्वास केंद्र एवं कछुआ पुनर्वास केंद्र का भ्रमण भी कराया गया।

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कहलंगांव में आयोजित कार्यक्रम

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अंतरराष्ट्रीय व्याघ्र दिवस कब मनाया गया?
अंतरराष्ट्रीय व्याघ्र दिवस बुधवार को मनाया गया।
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