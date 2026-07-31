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बाघ मित्रों को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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पीलीभीत टाइगर रिजर्व में अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस पर वन विभाग और कामकाजी फाउंडेशन ट्रस्ट ने कार्यक्रम आयोजित किया। 52 बाघ मित्रों को सम्मानित किया गया, साथ ही बाघ संरक्षण पर चर्चा हुई। इस अवसर पर पौधा रोपण भी हुआ। कार्यक्रम में कई स्थानीय एवं वन विभाग के प्रतिनिधि शामिल हुए।

बाघ मित्रों को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया

पीलीभीत। टाइगर रिजर्व में अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस पर मुस्तफाबाद के पास साल कॉटेज में वन विभाग उप्र के सहयोग से कामकाजी फाउंडेशन ट्रस्ट लखनऊ ने कार्यक्रम का आयोजन किया। डीएफओ मनीष सिंह व भरत कुमार डीके ने बाघ मित्रों को सम्मानित किया। बाघ संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा करते हुए 52 बाघ मित्रों को प्रमाण पत्र एवं आवश्यक किट भेंट की। इस मौके पर डबीर हसन, एसडीओ, रेंजर, वन कर्मी, स्थानीय जनता, बाघ मित्र, गाईड एवं ट्रैवल ट्रेड से जुड़े प्रतिनिधि उपस्थित रहे। पौधा रोपण भी किया गया। फाउंडेशन के फरहान, अंकित श्रीवास्तव, सफ़दर असलम, मनीष मेहरोत्रा, नीरज पाहुजा, आकाश मेहरोत्रा, मुश्ताक़, आर डी अग्रवाल आदि रहे।

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