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टाइगर डे पर बच्चों ने दी प्रस्तुति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रायबरेली
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रायबरेली के लिटिल मार्वल्स प्लेग्रुप एकेडमी में इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बाघों की घटती संख्या के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उनके प्राकृतिक आवासों का संरक्षण करना था। बच्चों की प्रस्तुति ने सभी का ध्यान आकर्षित किया।

टाइगर डे पर बच्चों ने दी प्रस्तुति

रायबरेली, संवाददाता। लिटिल मार्वल्स प्लेग्रुप एकेडमी आर्य समाज कंपाउंड में में इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बाघों की घटती संख्या के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उनके प्राकृतिक आवासों व पर्यावरण संरक्षण के लिए कदम उठाना है। छोटे बच्चों की प्रस्तुति ने हर कीसी का मनमोह लिया है।

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