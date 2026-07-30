Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

विश्व बाघ दिवस पर हुई बच्चों की प्रतियोगिता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
Follow us on Google News
share

बम्हनपुर में दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में डीएफओ कीर्ति चौधरी की उपस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया। उन्होंने बच्चों को बाघों के संरक्षण और पारिस्थितिकीय महत्व के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर बच्चों के लिए निबंध और चित्रकला प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई, जिसमें विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए।

विश्व बाघ दिवस पर हुई बच्चों की प्रतियोगिता

बम्हनपुर। दुधवा टाइगर रिजर्व के उत्तर खीरी बफर जोन डीएफओ कीर्ति चौधरी की मौजूदगी में मीरी पीरी खालसा एकेडमी में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया। डीएफओ ने बच्चों को बाघों के महत्व, पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी भूमिका और उनके संरक्षण के उपायों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बाघों को वनों की शान और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने को उनका अस्तित्व बेहद जरूरी बताया। विश्व बाघ दिवस पर आयोजित निबंध व चित्रकारी स्पर्धा में स्कूल के तमाम बच्चों ने भाग लिया। उनको अफसरों ने पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान मझगईं रेंजर अंकित सिंह, डिप्टी रेंजर मनोज यादव, वनकर्मी सतीश चंद्र मिश्र, प्रिंसिपल जगरूप सिंह तथा वन विभाग व स्कूल स्टाफ के लोग मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:Bijnor News: विश्व बाघ दिवस: स्थानीय लोग ही बाघों के असली रक्षक: अंकिता किशोर
ये भी पढ़ें:विश्व बाघ दिवस पर एटीआर रेंज कार्यालय परिसर केहरीपुर में आयोजित कार्यक्रम।
ये भी पढ़ें:बाघ का मुखौटा लगाकर बच्चों ने दिया बाघ संरक्षण का संदेश

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lakhimpur-khiri-latest-news Lakhimpur Khiri News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।