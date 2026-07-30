विश्व बाघ दिवस पर हुई बच्चों की प्रतियोगिता
बम्हनपुर में दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में डीएफओ कीर्ति चौधरी की उपस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया। उन्होंने बच्चों को बाघों के संरक्षण और पारिस्थितिकीय महत्व के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर बच्चों के लिए निबंध और चित्रकला प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई, जिसमें विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए।
बम्हनपुर। दुधवा टाइगर रिजर्व के उत्तर खीरी बफर जोन डीएफओ कीर्ति चौधरी की मौजूदगी में मीरी पीरी खालसा एकेडमी में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया। डीएफओ ने बच्चों को बाघों के महत्व, पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी भूमिका और उनके संरक्षण के उपायों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बाघों को वनों की शान और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने को उनका अस्तित्व बेहद जरूरी बताया। विश्व बाघ दिवस पर आयोजित निबंध व चित्रकारी स्पर्धा में स्कूल के तमाम बच्चों ने भाग लिया। उनको अफसरों ने पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान मझगईं रेंजर अंकित सिंह, डिप्टी रेंजर मनोज यादव, वनकर्मी सतीश चंद्र मिश्र, प्रिंसिपल जगरूप सिंह तथा वन विभाग व स्कूल स्टाफ के लोग मौजूद रहे।
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