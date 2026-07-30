बीबीएमकेयू में अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मना
बीबीएमकेयू के जंतुविज्ञान विभाग ने अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया। उद्घाटन डॉ नविता गुप्ता ने किया। विशेषज्ञों ने बाघ संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और जैव विविधता के महत्व पर विचार किए। मुख्य वक्ता डॉ एसके सिन्हा और अन्य ने बाघों के संरक्षण की जरूरत और उनकी वर्तमान स्थिति पर जानकारी दी।
धनबाद, प्रमुख संवाददाता। बीबीएमकेयू के जंतुविज्ञान विभाग ने बुधवार को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया।
कार्यक्रम का उद्घाटन
विज्ञान संकाय की डीन सह जंतुविज्ञान विभागाध्यक्ष डॉ नविता गुप्ता ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मौके पर विशेषज्ञों ने बाघ संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और जैव विविधता पर अपने-अपने विचार रखे। मुख्य वक्ता पूर्व डीएसडब्ल्यू डॉ एसके सिन्हा, केवी कॉलेज बेरमो के जंतुविज्ञान विभागाध्यक्ष डॉ अरुण कुमार राय महतो और आरएसपी कॉलेज झरिया के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉ एसके गोराई ने विद्यार्थियों को संबोधित किया।
बाघ दिवस के महत्व
उद्घाटन भाषण में डॉ नविता गुप्ता ने बाघ दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बाघ केवल वन्यजीव नहीं, बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
विशेषज्ञों के विचार
डॉ एसके सिन्हा ने बाघ के जीवन, व्यवहार और संरक्षण की आवश्यकता पर चर्चा करते हुए कहा कि बाघ बचेंगे तो जंगल बचेंगे और जंगल बचेंगे तो पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। डॉ अरुण कुमार रॉय महतो ने बाघों की वर्तमान स्थिति, उनकी गणना की पद्धति और संरक्षण की विभिन्न चुनौतियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रकृति के प्रत्येक जीव का संरक्षण पर्यावरण की सततता के लिए जरूरी है। वहीं डॉ एसके गोराई ने बाघों के प्राकृतिक आवास के संरक्षण की जरूरत पर बल दिया। कार्यक्रम में डॉ कल्पना प्रसाद, डॉ रूपम मल्लिक, डॉ सरिता मुर्मू, डॉ हरि शंकर महतो समेत छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।
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