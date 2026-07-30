Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

राधा गोविंद विवि में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
Follow us on Google News
share

रामगढ़ में राधा गोविन्द विवि के जंतु विज्ञान विभाग ने अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान बाघ संरक्षण, जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण पर चर्चा हुई। कुलाधिपति बीएन साह ने बाघों के संरक्षण के महत्व पर बात की। विद्यार्थियों ने अपने विचार साझा किए और वन्यजीवों की रक्षा के प्रति संकल्प लिया।

राधा गोविंद विवि में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन

रामगढ़, प्रतिनिधि। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर राधा गोविन्द विवि के जंतु विज्ञान विभाग की ओर से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर बाघ संरक्षण, जैव विविधता एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभाग के शिक्षकगण, शोधार्थी एवं विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बीएन साह  ने बाघों के संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बाघ वन पारिस्थितिकी तंत्र की संतुलित संरचना बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डॉ सत्यप्रकाश ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस प्रति वर्ष 29 जुलाई को बाघ संरक्षण के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है।

ये भी पढ़ें:Mainpuri News: विद्यार्थियों को समझाया वन्यजीव संरक्षण का महत्व

उन्होंने आगे कही न कहा कि हम सभी मिलकर बाघों की रक्षा करें, क्योंकि बाघ बचेंगे तभी जंगल बचेंगे। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने बाघ संरक्षण विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति सामूहिक संकल्प लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में वन्यजीव संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना तथा प्रकृति के प्रति उत्तरदायित्व की भावना को सुदृढ़ करना था।

ये भी पढ़ें:विश्व बाघ दिवस पर हुई बच्चों की प्रतियोगिता
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ramgarh News Ramgarh Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।