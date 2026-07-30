राधा गोविंद विवि में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन

रामगढ़, प्रतिनिधि। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर राधा गोविन्द विवि के जंतु विज्ञान विभाग की ओर से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर बाघ संरक्षण, जैव विविधता एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभाग के शिक्षकगण, शोधार्थी एवं विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बीएन साह ने बाघों के संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बाघ वन पारिस्थितिकी तंत्र की संतुलित संरचना बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डॉ सत्यप्रकाश ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस प्रति वर्ष 29 जुलाई को बाघ संरक्षण के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है।