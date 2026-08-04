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महानिदेशक मत्स्य ने अत्याधुनिक मछली मंडी का किया निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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मत्स्य पालकों से संवाद कर मंडी संचालन के लिए प्राप्त किया सुझाव महानिदेशक मत्स्य ने अत्याधुनिक मछली मंडी का किया निरीक्षणमहानिदेशक मत्स्य ने अत्याधुनि

महानिदेशक मत्स्य ने अत्याधुनिक मछली मंडी का किया निरीक्षण

चंदौली। महानिदेशक मत्स्य धनलक्ष्मी के ने नवीन मंडी परिसर में निर्मित अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की अत्याधुनिक मछली मंडी का निरीक्षण किया। वहीं जिले के उत्कृष्ठ मत्स्य कृषकों से संवाद कर मंडी के सुचारू रूप से संचालन के लिए सुझाव प्राप्त किया। इस दौरान मत्स्य पालक मदनजीत सिंह, अनिल कुमार निषाद, सुर्यमान, अजय सिंह आदि ने अपना सुझाव साझा किया। मत्स्य पालकों के सुझाव एवं समस्याओं के निराकरण के लिए जिले और मंडल स्तर के अधिकारियों को निर्देश दिया। इस दौरान आयुक्त निदेशक मण्डी परिषद इन्द्र विक्रम सिंह ने फिश प्रोसेसिंग यूनिक स्थापना के संबंध में प्रकाश डाला। साथ ही मण्डी उच्च स्तर पर मत्स्य हब के रूप में विकसित करने का आश्वासन दिया।

कहा कि निकटतम जिले गाजीपुर, मऊ, जौनपुर, सोनभद्र, बलिया, मिर्जापुर, वाराणसी आदि जिलों के मछली पालकों और कृषकों को अधिक से अधिक जोड़कर उन्हें लाभ पहुचांने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ताकि मण्डी की उपयोग पूर्ण रूप से किया जा सके। वहीं डीएम चन्द्र मोहन गर्ग ने शीघ्र ही मण्डी के संचालन के लिए एसओपी निर्गत किये जाने का उच्चाधिकारियो से अनुरोध किया। ताकि मण्डी आवंटन की कार्रवाई शीघ्र कर इसको उपयोग में लाया जा सके। उन्होंने ने महानिदेशक मत्स्य को आश्वासन दिया कि दिए गए सुझावों का शत-प्रतिशत पालन किया जाएगा। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी आर जगत साईं, संयुक्त निदेशक मत्स्य अनिल कुमार, उपनिदेशक मंडी निमार्ण वाराणसी मंडल एसके वर्मा, उपनिदेशक मत्स्य वाराणसी सुरेश कुमार, जिले के प्रभारी अधिकारी मत्स्य रामलाल निषाद सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

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