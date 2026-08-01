पारंपरिक तरीके से आदिवासी दिवस मनाने का निर्णय
गुवा में विश्व आदिवासी दिवस (9 अगस्त) के आयोजन के लिए किरीबुरू में बैठक हुई। इसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस वर्ष का विषय अधिकारों की रक्षा और संस्कृति का सम्मान होगा। कार्यक्रम में जनजातीय सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, पारंपरिक नृत्य और प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। आयोजन का उद्देश्य आदिवासी समाज की सांस्कृतिक विरासत और अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।
गुवा। विश्व आदिवासी दिवस (9 अगस्त) के आयोजन को लेकर किरीबुरू स्थित सामुदायिक भवन में रोया राम चाम्पिया की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस वर्ष विश्व आदिवासी दिवस अधिकारों की रक्षा और संस्कृति का सम्मान थीम के साथ पूरे हर्षोल्लास एवं पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार मनाया जाएगा। बैठक में तय किया गया कि कार्यक्रम के दौरान विभिन्न जनजातीय सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, पारंपरिक नृत्य, महापुरुषों की जीवनी पर आधारित प्रतियोगिताएं व सांस्कृतिक कार्यक्रम आकर्षण के केंद्र होंगे। आयोजन का उद्देश्य आदिवासी समाज की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। यह आयोजन आदिवासी संयुक्त मंच, किरीबुरू-मेघाहातुबुरू के तत्वावधान में किया जाएगा।बैठक
में रोयाराम चाम्पिया, एस. होरो, बीर सिंह मुंडा, गोपी लागुरी, माधव चंद्र कोड़ा, आलोक अजय टोपनो, सानी हेस्सा, प्रभात माझी, सेरगेया अंगरिया, श्याम चंद्र टुडू, इलियास चाम्पिया, मुखिया पार्वती किड़ो, उपमुखिया सुमन मुंडु, पालो सोय, सूर्यमणि पुरती आदि उपस्थित थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें