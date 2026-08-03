हिंदू परिषद की बैठक में 25 लाख घर तक संपर्क अभियान चलाने का लक्ष्य

दुमका, झारखंड में अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद की दो दिवसीय बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में संगठन के 25 लाख घर संपर्क महाअभियान को धरातल पर उतारने की योजना बनाई गई। इस दौरान नए सदस्य जोड़ने और समाज में समरसता लाने पर चर्चा की गई।

दुमका, प्रतिनिधि। अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद की झारखंड प्रांत कार्यसमिति के दो दिवसीय बैठक का समापन रामवृक्ष दास हिम्मतसिंहका चेरिटेबल ट्रस्ट भवन में हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के क्षेत्रीय सह संगठन मंत्री सुरेंद्र राजपूत एवं राष्ट्रीय महिला परिषद की क्षेत्रीय अध्यक्ष दीपा वैद्य उपस्थित रहीं।

बैठक का उद्देश्य बैठक में संगठन के आगामी 25 लाख घर संपर्क महाअभियान को झारखंड में धरातल पर उतारने की रूपरेखा तैयार की गई। कार्यकर्ताओं को घर-घर संपर्क कर संगठन के उद्देश्यों से अवगत कराने और नए सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। क्षेत्रीय सह संगठन मंत्री सुरेंद्र राजपूत ने बताया कि हिंदू हेल्पलाइन और इंडिया हेल्थ लाइन के माध्यम से आज पूरे देश में लाखों लोगों को सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। संगठन सेवा और संस्कार के माध्यम से समाज में समरसता का कार्य कर रहा है।

महिलाओं का योगदान राष्ट्रीय महिला परिषद की क्षेत्रीय अध्यक्ष दीपा वैद्य ने वर्तमान समय में हिंदू समाज के समक्ष उपस्थित चुनौतियों और कार्यकर्ताओं के आचरण पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि महिलाएं संगठन को गांव-गांव तक मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। बैठक में नए दायित्वों की घोषणा भी की गई। जनार्दन को अंतरर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का नया प्रांत कार्याध्यक्ष तथा चंचल को राष्ट्रीय महिला परिषद की प्रांत उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई।

बैठक का संचालन मंच का संचालन झारखंड प्रांत के महामंत्री दिलीप वैद्य ने किया। अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की प्रांत उपाध्यक्ष सीमा शर्मा ने की। बैठक में दुमका, रांची, लातेहार, गिरिडीह, गोड्डा, रामगढ़, हजारीबाग सहित झारखंड के विभिन्न जिलों के पदाधिकारी उपस्थित थे। दुमका जिला से जनार्दन, पवन, विकास ठाकुर, नवीन ठाकुर, मून, कन्हैया ठाकुर, रंजीत वर्मा, तपन, राजा सिंह आदि ने अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के दुमका में प्रस्तावित प्रांतीय अधिवेशन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का संकल्प लिया。