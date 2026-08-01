सीएमएस: टेक्नोलॉजी के साथ सकारात्मकता आगे बढ़ें युवा
कानपुर के कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में 'बदलती दुनिया में युवाओं के रिश्ते' विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि डॉ. जेपी. पाण्डेय ने कहा कि युवा टेक्नोलॉजी के युग में सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ें। अंतरराष्ट्रीय वक्ता श्रद्धा तिवारी ने वैश्विक एवं सामाजिक परिवर्तनों पर विचार प्रस्तुत किए।
कानपुर। कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में 'बदलती दुनिया में युवाओं के रिश्ते' विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि डॉ. जेपी. पाण्डेय, कुलपति, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) ने वर्चुअल मोड में जुड़कर कहा कि टेक्नोलॉजी के युग में युवाओं को निरंतर इस दिशा में सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ना होगा। इससे पूर्व शुरुआत डॉ. वीरेंद्र स्वरूप मेमोरियल ट्रस्ट की चेयरपर्सन डॉ. मिनी स्वरूप, सचिव डॉ. अलक स्वरूप, नेहा स्वरूप, संयुक्त सचिव आकांक्षा स्वरूप निदेशक डॉ. गौरी सिंह गौर ने दीप प्रज्वलित कर की। अंतरराष्ट्रीय वक्ता श्रद्धा तिवारी ने युवाओं के रिश्तों में आ रहे वैश्विक एवं सामाजिक परिवर्तनों पर विचार प्रस्तुत किए।
डॉ. गणेश शंकर, अमित पाण्डेय एवं डॉ. अनुपम शुक्ला ने युवाओं के समक्ष बदलते सामाजिक परिवेश पर प्रकाश डाला। यहां मोहित श्रीवास्तव, प्रखर तिवारी, शिवम कुमार सिंह, आयुष यादव, विशाल श्रीवास्तव, प्रगति सिंह, श्रुति अग्रवाल, आंचल जायसवाल आदि मौजूद रहे।
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