थर्मो-फ्लूड्स और सिस्टम डिजाइन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आज से
बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान मेसरा में 'थर्मो-फ्लुइड्स और सिस्टम डिजाइन' पर तृतीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत गुरुवार को होगी। यह सम्मेलन तीन दिनों तक चलेगा, जिसमें भारत और अन्य देशों के वैज्ञानिक, शोधार्थी और उद्योग विशेषज्ञ भाग लेंगे। सम्मेलन का मुख्य फोकस थर्मल इंजीनियरिंग, फ्लूड मैकेनिक्स और उन्नत सिस्टम डिजाइन पर रहेगा।
रांची, विशेष संवाददाता। बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान (बीआईटी) मेसरा में ‘थर्मो-फ्लुइड्स और सिस्टम डिजाइन’ पर तृतीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत गुरुवार को होगी। तीन दिवसीय सम्मेलन में भारत सहित विभिन्न देशों के वैज्ञानिक, शिक्षाविद, शोधार्थी और उद्योग विशेषज्ञ आधुनिक इंजीनियरिंग से जुड़े नवीन शोध व तकनीकी विकास पर विचार-विमर्श करेंगे। सम्मेलन का मुख्य फोकस थर्मल इंजीनियरिंग, फ्लूड मैकेनिक्स, कम्प्यूटेशनल फ्लूड डायनेमिक्स (सीएफडी), ऊर्जा प्रणालियों और उन्नत सिस्टम डिजाइन पर रहेगा। आयोजन का उद्देश्य अकादमिक शोध और औद्योगिक अनुप्रयोगों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना और नवाचार को बढ़ावा देना है।सम्मेलन में आयरलैंड, स्पेन और भारत के प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञ मुख्य वक्ता के रूप में भाग लेंगे।
वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ऊर्जा दक्षता और सतत विकास जैसे समकालीन विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। सम्मेलन में प्रस्तुत शोध-पत्रों का चयन कड़े समीक्षात्मक प्रक्रिया के बाद किया गया है। चयनित शोध-पत्रों को अंतरराष्ट्रीय जर्नल्स और कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स में प्रकाशन का अवसर मिलेगा।सम्मेलन के अध्यक्ष और मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभागाध्यक्ष डॉ अपूर्व कुमार रॉय ने बताया कि यह आयोजन शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और उद्योग जगत के विशेषज्ञों के बीच ज्ञान-साझाकरण, सहयोग और वैश्विक नेटवर्किंग के लिए महत्वपूर्ण मंच साबित होगा।
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