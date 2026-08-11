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‘प्रथाओं और समुदायों में निहित है ज्ञान परंपरा’

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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वाराणसी में बीएचयू के पं. दीनदयाल उपाध्याय पीठ द्वारा तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन हुआ। सम्मेलन का विषय 'भारतीय ज्ञान परंपरा एवं पं. दीनदयाल उपाध्याय का चिंतन' है। मुख्य अतिथि आचार्य मिथिलेशनंदिनी शरण ने भारतीय ज्ञान परंपरा की जीवंतता पर चर्चा की। इस अवसर पर कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने भी चिंतकों के विचारों को समझने की आवश्यकता पर जोर दिया।

‘प्रथाओं और समुदायों में निहित है ज्ञान परंपरा’

वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। बीएचयू के पं. दीनदयाल उपाध्याय पीठ और विश्वविद्यालय के प्रायोजित अनुसंधान एवं औद्योगिक परामर्श प्रकोष्ठ की तरफ से सोमवार को तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ। ‘भारतीय ज्ञान परंपरा एवं पं. दीनदयाल उपाध्याय का चिंतन : वैश्विक परिप्रेक्ष्य एवं समकालीन प्रासंगिकता’ विषयक सम्मेलन के मुख्य अतिथि आचार्य मिथिलेशनंदिनी शरण थे। उन्होंने कहा कि पं. दीनदयाल उपाध्याय पहले दार्शनिक और उसके बाद राजनीतिक चिंतक थे। उन्होंने एकात्म मानववाद की दार्शनिक आधारभूमि पर प्रकाश डालते हुए व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि और परमेष्ठि की अवधारणाओं के माध्यम से पं. दीनदयाल उपाध्याय के चिंतन को समझने की जरूरत बताई। कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा एक जीवंत परंपरा है, जो भारत की सांस्कृतिक प्रथाओं और समुदायों में निहित है।

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कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने कहा कि पं. दीनदयाल उपाध्याय जैसे चिंतकों के विचारों को समझने और उन्हें समकालीन संदर्भ में सार्थक रूप से आगे बढ़ाने के लिए भारत की ऐतिहासिक एवं सामाजिक वास्तविकताओं को समझना आवश्यक है। विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान नई दिल्ली के कुलाधिपति प्रो. आरएस दुबे ने भारतीय दार्शनिक चिंतन में व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और प्रकृति के पारस्परिक संबंधों को रेखांकित किया।मुख्य वक्ता जेएनयू की कुलपति प्रो. शांतिश्री धुलिपुड़ी पंडित ने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा बौद्धिक बहुलता, आलोचनात्मक चिंतन और अकादमिक उत्कृष्टता पर आधारित विविधतापूर्ण सभ्यतागत ज्ञान परंपरा का प्रतिनिधित्व करती हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय ज्ञान प्रणाली केवल वैदिक परंपरा तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें बौद्ध, जैन, सिख, तमिल, जनजातीय, मौखिक, लोक एवं विभिन्न क्षेत्रीय ज्ञान परंपराएं भी शामिल हैं। पं. दीनदयाल उपाध्याय पीठ के समन्वयक प्रो. तेज प्रताप सिंह ने स्वागत और प्रिया खुरादी ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

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