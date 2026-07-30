सारनाथ में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे दिन भगवान बुद्ध के मध्यम मार्ग पर चर्चा की गई। मुख्य अतिथि प्रो. अजीत कुमार चतुर्वेदी ने सचेत प्रयास की आवश्यकता बताई। सम्मेलन में युवाओं को करुणा और सहमति का संदेश दिया गया।

बुद्ध का मध्यम मार्ग हकीकत में बदलना जरूरी : प्रो. चतुर्वेदी

सारनाथ, संवाददाता। केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय और केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे दिन गुरुवार को सारनाथ के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डाला गया।

सम्मेलन में बुद्ध के विचार मुख्य अतिथि बीएचयू के कुलपति प्रो. अजीत कुमार चतुर्वेदी ने कहा कि करीब ढाई हजार साल पहले भगवान बुद्ध ने यहां मध्यम मार्ग के सिद्धांत पर उपदेश दिया था। सम्मेलन में ‘आज की पीढ़ी के बुद्ध का मध्यम मार्ग’ विषय पर प्रो. चतुर्वेदी ने कहा कि बुद्ध के मध्यम मार्ग को हकीकत में बदलने के लिए सचेत प्रयास करने की जरूरत है।

विशेषज्ञों के विचार केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान के अतिशा सभागार में आयोजित कार्यक्रम में संस्थान के कुलपति प्रो. वांगचुक दोर्जे नेगी ने प्रत्यक्ष जांच और अनुभव आधारित ज्ञान पर जोर दिया। कहा कि चार आर्य सत्य त्रिविध प्रशिक्षण एवं प्रतीत्यसमुत्पाद आपस में जुड़ी दुनिया में आम सहमति, करुणा और आपसी जिम्मेदारी के लिए स्थायी मार्गदर्शन है।

युवाओं के लिए संदेश आईबीसी महानिदेशक राघव प्रसाद भटनागर ने युवा विद्वानों को महत्वपूर्ण संदेश दिया। कहा कि बुद्ध की आलोचनात्मक जांच और करुणामय ज्ञान की भावना को अपने भीतर आत्मसात करें। आईबीसी महासचिव शार्ट्से खेनसूर जांगचुप चोएडेन रिनपोंछे ने कहा कि युवा विद्वानों, अभ्यासकर्ताओं और शिक्षाविदों के साझा मंच पर लाना चाहिए। कुलसचिव डॉ. सुनीता चंद्रा ने कहा कि भगवान बुद्ध का करुणामयी ज्ञान आत्मसात करने की जरूरत है। संचालन डॉ. वैशाली सरकार और धन्यवाद ज्ञापन राघव भटनागर ने किया। विमलेंद्र कुमार, उपकुलसचिव हिमांशु पांडे, डॉ. अनुराग त्रिपाठी, डॉ. सुशील सिंह, डॉ. महेश वर्मा, डॉ. सुचिता रहे।