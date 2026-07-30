स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान शोध से ही संभव : डॉ. नेहा
गोरखपुर में दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज और साइंस टेक इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित तीन दिवसीय ऑनलाइन अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे दिन वैज्ञानिक शोध और नवाचार पर आधारित व्याख्यान एवं तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। मुख्य वक्ता डॉ. नेहा सिंह ने बहु-विषयक अनुसंधान की आवश्यकता पर जोर दिया और युवाओं को नवीन तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया।
गोरखपुर, कार्यालय संवाददाता। दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज और साइंस टेक इंस्टीट्यूट, लखनऊ की ओर से आयोजित तीन दिवसीय ऑनलाइन अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे दिन वैज्ञानिक शोध और नवाचार पर केंद्रित व्याख्यान एवं तकनीकी सत्र आयोजित किया गया। मुख्य वक्ता जेएनएम मेडिकल कॉलेज, रायपुर की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. नेहा सिंह ने कहा कि उभरते संक्रामक रोग, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस और प्रिसीजन मेडिसिन जैसी जटिल स्वास्थ्य समस्याओं का प्रभावी समाधान बहु-विषयक अनुसंधान से ही संभव है। उन्होंने चिकित्सा विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, बायोइन्फॉर्मेटिक्स और डेटा साइंस के समन्वित उपयोग पर जोर दिया। युवा शोधार्थियों से नवीन तकनीकों को अपनाने और सहयोगात्मक शोध को बढ़ावा देने का आह्वान किया गया।
तकनीकी सत्रों में देश-विदेश के लगभग 70 शिक्षकों और 100 शोधार्थियों ने शोध-पत्र प्रस्तुत किए। अध्यक्षता प्राचार्य प्रो. ओम प्रकाश सिंह ने किया। संयोजक प्रो. परीक्षित सिंह ने सभी के प्रति आभार जताया।
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