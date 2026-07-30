Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान शोध से ही संभव : डॉ. नेहा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
Follow us on Google News
share

गोरखपुर में दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज और साइंस टेक इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित तीन दिवसीय ऑनलाइन अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे दिन वैज्ञानिक शोध और नवाचार पर आधारित व्याख्यान एवं तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। मुख्य वक्ता डॉ. नेहा सिंह ने बहु-विषयक अनुसंधान की आवश्यकता पर जोर दिया और युवाओं को नवीन तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया।

स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान शोध से ही संभव : डॉ. नेहा

गोरखपुर, कार्यालय संवाददाता। दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज और साइंस टेक इंस्टीट्यूट, लखनऊ की ओर से आयोजित तीन दिवसीय ऑनलाइन अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे दिन वैज्ञानिक शोध और नवाचार पर केंद्रित व्याख्यान एवं तकनीकी सत्र आयोजित किया गया। मुख्य वक्ता जेएनएम मेडिकल कॉलेज, रायपुर की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. नेहा सिंह ने कहा कि उभरते संक्रामक रोग, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस और प्रिसीजन मेडिसिन जैसी जटिल स्वास्थ्य समस्याओं का प्रभावी समाधान बहु-विषयक अनुसंधान से ही संभव है। उन्होंने चिकित्सा विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, बायोइन्फॉर्मेटिक्स और डेटा साइंस के समन्वित उपयोग पर जोर दिया। युवा शोधार्थियों से नवीन तकनीकों को अपनाने और सहयोगात्मक शोध को बढ़ावा देने का आह्वान किया गया।

तकनीकी सत्रों में देश-विदेश के लगभग 70 शिक्षकों और 100 शोधार्थियों ने शोध-पत्र प्रस्तुत किए। अध्यक्षता प्राचार्य प्रो. ओम प्रकाश सिंह ने किया। संयोजक प्रो. परीक्षित सिंह ने सभी के प्रति आभार जताया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Gorakhpur News Gorakhpur Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।