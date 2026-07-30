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अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी या प्रशिक्षक 14 अगस्त तक करें आवेदन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मऊ
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- आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों में प्रशिक्षण के लिए कोच की होगी तैनाती में 16 खेलों के लिए 40 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षक (कोच) के रूप में नियु

अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी या प्रशिक्षक 14 अगस्त तक करें आवेदन

मऊ, संवाददाता। जिला खेल अधिकारी डीपी सिंह ने बताया कि खेल निदेशालय ने प्रदेश के 34 आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों में 16 खेलों के लिए 40 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षक (कोच) के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है। चयनित खिलाड़ियों को 1.50 लाख रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। कहा कि जिले के इच्छुक खिलाड़ी 14 अगस्त की शाम चार बजे तक जिला खेल कार्यालय, मऊ में आवेदन जमा कर सकते हैं। जिला खेल अधिकारी ने बताया कि जिले के केवल वे खिलाड़ी आवेदन के पात्र होंगे जिन्होंने ओलिंपिक गेम्स, कामनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, विश्व कप या हर चार वर्ष में आयोजित होने वाली विश्व चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया हो।

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आवेदक का स्नातक होना अनिवार्य है। इसके अलावा पद्मश्री, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार व मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी भी आवेदन कर सकेंगे। ऐसे प्रशिक्षक जिन्होंने ओलिंपिक, एशियन गेम्स, कामनवेल्थ गेम्स या विश्व कप में भारतीय टीम को प्रशिक्षण दिया है, उन्हें भी पात्र माना जाएगा। नियुक्तियां हाकी, वालीबॉल, तैराकी, जिम्नास्टिक्स, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बास्केटबाल, कबड्डी, कुश्ती और तीरंदाजी में बालक व बालिका दोनों वर्गों के लिए की जाएंगी। आवेदन निर्धारित प्रारूप में दो प्रतियों में जमा करना होगा। अभ्यर्थियों की आयु की गणना एक अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। जिला क्रीड़ाधिकारी ने पात्र खिलाड़ियों से समय सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की है।

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