अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी या प्रशिक्षक 14 अगस्त तक करें आवेदन

मऊ, संवाददाता। जिला खेल अधिकारी डीपी सिंह ने बताया कि खेल निदेशालय ने प्रदेश के 34 आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों में 16 खेलों के लिए 40 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षक (कोच) के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है। चयनित खिलाड़ियों को 1.50 लाख रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। कहा कि जिले के इच्छुक खिलाड़ी 14 अगस्त की शाम चार बजे तक जिला खेल कार्यालय, मऊ में आवेदन जमा कर सकते हैं। जिला खेल अधिकारी ने बताया कि जिले के केवल वे खिलाड़ी आवेदन के पात्र होंगे जिन्होंने ओलिंपिक गेम्स, कामनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, विश्व कप या हर चार वर्ष में आयोजित होने वाली विश्व चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया हो।