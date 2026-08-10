अंतरराष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता में ग्रैंडमास्टर आर्यन वार्ष्णेय बने चैंपियन
बिहार के खिलाड़ियों ने भी किया बेहतर प्रदर्शन बीएयू में हुआ आयोजन, खेल मंत्री के
भागलपुर, वरीय संवाददाता बिहार कृषि विवि (बीएयू), सबौर में आयोजित दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता का समापन रविवार को हो गया। प्रतियोगिता के ओवरऑल वर्ग में दिल्ली के ग्रैंडमास्टर आर्यन वार्ष्णेय ने नौ में नौ अंक हासिल कर खिताब अपने नाम किया। उन्हें प्रथम पुरस्कार के रूप में नकद राशि दी गई। पश्चिम बंगाल की स्नेहा हलदार दूसरे स्थान पर रहीं, जबकि पश्चिम बंगाल की अंडर–16 खिलाड़ी आदित्य सूरी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। जबकि बिहार के सीएम सिन्हा चौथे स्थान पर रहे। पश्चिम बंगाल के आईएम कस्तूव कुंडु ने पांचवां स्थान प्राप्त किया。
खिलाड़ियों की उपलब्धियाँ
बिहार के खिलाड़ियों में अनिकेत रंजन, जयेश मिश्रा, विक्की विशाल, मिनहाजुल हसन, कुमार गौरव, गोविंद, अचिन्त कश्यप, भूपनाथ, किशन कुमार, शाहिद हुसैन, समीर कुमार और विजय कुमार ने मुख्य पुरस्कार सूची में अपनी जगह बनाई।
महिला वर्ग में प्रतिस्पर्धा
महिला वर्ग में बिहार की मनीषा यादव ने पहला स्थान जबकि अदीबा उल्लाह ने दूसरा स्थान हासिल किया। सभी खिलाड़ियों को अतिथियों ने पुरस्कृत किया। आयोजन के दौरान भागलपुर जिला शतरंज संघ के अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार सिंह और सचिव अजय कुमार मिश्रा सहित संघ के पदाधिकारियों एवं आयोजन समिति के सदस्यों ने प्रतियोगिता की व्यवस्थाओं का संचालन किया। ओवरऑल वर्ग में दिल्ली के ग्रैंडमास्टर आर्यन वाष्र्णेय को प्रथम पुरस्कार के रूप में 30,000 रुपये प्रदान किए गए। पश्चिम बंगाल की स्नेहा को 20 रुपये। मुख्य पुरस्कार सूची में नेपाल के शर्मा सत्यम अघ्या सेन भी शामिल हैं। भागलपुर के खिलाड़ियों के लिए आयोजित विशेष श्रेणी में शुभम कुमार ने अच्छा प्रदर्शन किया और 7100 रुपये पुरस्कार जीता। जिला शतरंज संघ के अध्यक्ष ने बताया कि आयोजन में खेल मंत्री श्रेयसी सिंह का बहुत योगदान रहा। जिला सचिव ने कहा कि प्रतियोगिता का सफल आयोजन भागलपुर के खेल इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से स्थानीय खिलाड़ियों को देश-विदेश के अनुभवी एवं शीर्ष खिलाड़ियों के साथ खेलने और उनसे सीखने का अवसर मिला है।
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