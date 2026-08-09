सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा का दिया संदेश
अंतरराष्ट्रीय कार्टूनिस्ट सैफ असलम खान ने अपने नवीनतम स्केच के जरिए सार्वजनिक संपत्तियों के संरक्षण का संदेश दिया है। उन्होंने गंदगी फैलाने और गुटखा थूकने की प्रवृत्ति पर व्यंग्य किया, यह दर्शाते हुए कि ऐसी हरकतें न केवल जनता की सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाती हैं, बल्कि कला का भी अपमान करती हैं।
अंतरराष्ट्रीय कार्टूनिस्ट एवं डूडल आर्टिस्ट सैफ असलम खान ने अपने नवीन स्केच के माध्यम से सार्वजनिक संपत्तियों के संरक्षण का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि नई सरकारी इमारतें, ऑडिटोरियम और सांस्कृतिक केंद्र तभी तक सुंदर बने रह सकते हैं। अब लोग उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझकर उनकी देखभाल करें। अपने कार्टून में उन्होंने गांधी भवन जैसे सांस्कृतिक स्थलों पर गंदगी फैलाने और गुटखा थूकने की प्रवृत्ति पर व्यंग्य करते हुए कहा कि ऐसी हरकतें न केवल सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि कला और अन्य दर्शकों का भी अपमान हैं।
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