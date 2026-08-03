Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Noida News: यमुना सिटी में एनिमेशन पार्क विकसित करने की तैयारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
Follow us on Google News
share

Noida News: ग्रेटर नोएडा, आशीष धामा। अंतरराष्ट्रीय फिल्म सिटी के पास परियोजना के लिए 100 एकड़ भूमि आवंटित की जाएगी, कंपनियों

Noida News: यमुना सिटी में एनिमेशन पार्क विकसित करने की तैयारी

Noida News: ग्रेटर नोएडा, आशीष धामा। यमुना सिटी में अंतरराष्ट्रीय फिल्म सिटी के पास एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक (एवीजीसी) पार्क विकसित करने की तैयारी है। इसके लिए 100 एकड़ भूमि आवंटित की जाएगी। इस परियोजना से क्षेत्र डिजिटल कंटेंट निर्माण और मनोरंजन उद्योग का प्रमुख केंद्र बनेगा। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के सेक्टर-21 में अंतरराष्ट्रीय फिल्म सिटी प्रस्तावित है। इसी के पास एनिमेशन पार्क विकसित करने के लिए देश और विदेश की कई प्रतिष्ठित कंपनियों को निवेश और साझेदारी के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। डिज्नी जैसी वैश्विक कंपनियों से भी इस परियोजना में रुचि लेने का आग्रह किया जाएगा।

प्रस्तावित परियोजना में आधुनिक एनीमेशन स्टूडियो, वीएफएक्स लैब, गेम डेवलपमेंट सेंटर, डिजिटल कंटेंट प्रोडक्शन इकाइयां, प्रशिक्षण संस्थान, स्टार्टअप इनक्यूबेशन सेंटर और अनुसंधान सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इससे फिल्म, ओटीटी, विज्ञापन, गेमिंग और डिजिटल मीडिया उद्योग को एक ही परिसर में आवश्यक संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे। परियोजना का सबसे बड़ा लाभ युवाओं को मिलेगा। वर्तमान में एनीमेशन, गेमिंग और वीएफएक्स क्षेत्र में प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार के लिए मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु या विदेश का रुख करना पड़ता है। एनीमेशन पार्क विकसित के बाद उन्हें यीडा क्षेत्र में ही उच्चस्तरीय प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर मिलेंगे। साथ ही स्थानीय उद्यमियों और स्टार्टअप्स को भी अपनी प्रतिभा दिखाने और कारोबार बढ़ाने का मंच मिलेगा। यह परियोजना सेक्टर- 21 में फिल्म सिटी के पास होगी, नोएडा एयरपोर्ट से इसकी दूरी 10 मिनट की रहेगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Noida News Noida Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।