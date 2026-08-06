राज्य कर विभाग में बनी आंतरिक परिवाद समिति
गोरखपुर में राज्य कर कार्यालय ने लैंगिक उत्पीड़न के खिलाफ एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है। यह समिति कार्यस्थल पर महिलाओं की शिकायतों का निष्पक्ष और गोपनीय निस्तारण करेगी। उपायुक्त ममता राठौर समिति की अध्यक्ष होंगी, और इसमें अन्य सदस्य भी शामिल हैं।
गोरखपुर। राज्य कर कार्यालय में लैंगिक उत्पीड़न के तहत कार्यालय में आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया गया है। समिति का उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत का निष्पक्ष, गोपनीय और समयबद्ध निस्तारण करना है। समिति की पीठासीन अधिकारी के रूप में उपायुक्त राज्य कर ममता राठौर को नामित किया गया है। अन्य सदस्यों में सहायक आयुक्त, दीप्ति गुप्ता, वरिष्ठ सहायक आशु श्रीवास्तव तथा बाह्य सदस्य के रूप में प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट एवं जीएसटी-टैक्स कंसल्टेंट जूही उपाध्याय को शामिल किया गया है। समिति के गठन के अवसर पर असिस्टेंट कमिश्नर प्रियंका शर्मा, असिस्टेंट कमिश्नर प्रियंका अग्रवाल, राज्य कर अधिकारी रीना मिश्रा सहित विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।
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