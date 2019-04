internaitional dance day 2019: डान्स को अपनी दुनिया बनाने वाले इन डान्सर्स की कहानी जानकर पिघल जाएगा आपका दिल

आज इंटरनेशनल डान्स डे है यानि हर साल 29 अप्रैल को इंटरनेशनल डांस डे मनाया जाता है। ये दिन जिन जॉर्ज नोवेरे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एक फ्रेंट डांसर और बैलेट मास्टर थे। इस दिन को इसलिए मनाया जाता है जिससे कि लोग डान्स के प्रति जागरुक हो और इससे शरीर को जकड़ती बिमारियों से दूर रखा जा सके। इसके जरिए ये कमिटी सरकार को शिक्षा में डांस की पढ़ाई जोड़ने के लिए पहल करती है। इस बार इंटरनेशन डांस डे पर पहली बार नाइजीरिया में फ्रेंच एम्बेसी द्वारा मनाया जाएगा। दुनियाभर में कई मशहूर डांसर ने डांस के क्षेत्र में बड़ा नाम कमाया है और इसे एक अलग लेवल पर ले गए हैं। इनमें हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के भी कई कोरियोग्राफर का नाम शामिल है। आइए जानते हैं फिल्म इंडस्ट्री के कुछ ऐसे ही दिग्गज कोरियोग्राफर के बारे में जिनकी पहचान उनका बेहतरीन डांस है और उनके डांस के बिना ये बॉलीवुड फिल्में अधूरी सी है।



सुधा चंद्रन

सड़क हादसे में अपने पैर गंवाने के बाद के जद्दोजहद को बयां करते हुए चंद्रन लिखती हैं कि वह अक्सर लोगों को यह कहते सुनती थी। कितने दुख की बात है तुम्हारा सपना पूरा नहीं हो पाएगा या हमारी इच्छा थी कि तुम डांस कर सको।' वह लिखती हैं- पैर गंवाने के बाद मैंने 'जयपुर फुट' की मदद से दोबारा चलना और फिर उसके बाद डांस करना सीखा। जो कि मैं अपनी पूरी जिंदगी जानती थी। उन्होंने ये भी लिखा कि मैंने साढ़े तीन साल की उम्र में डांस करना सीखा था। मैं स्कूल के बाद डांस सीखने जाती और वहां से रात साढ़े नौ बजे लौटती थी। यही मेरी जिंदगी थी। इसके साथ ही वह बताती है कि त्रिची में बस से सफर के दौरान हुए एक भयानक हादसे ने उनकी जिंदगी ही बदल कर रख दी। हालांकि इसके बाद उन्होंने दोबारा डांस करना सीखा और जब उन्होंने कृत्रिम पैरों के साथ स्टेज पर पहली पर डांस किया तो लोगों की प्रतिक्रिया प्रेरणादायी थी। इसके बाद उन्होंने एक फिल्म 'मयूरी' में भी काम किया। जो कि उनके ही जीवन पर आधारित थी। इसके फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।

प्रभुदेवा

शानदार डांस मूव्स और स्टाइल से उन्होंने बॉलीवुड में माइकल जैक्सन के डांस फॉर्म को फिल्म इंडस्ट्री में पॉपुलर बनाया। अपनी बेहतरीन कोरियोग्राफी की वजह से ये नेशनल अवॉर्ड और पद्मश्री से नवाजे जा चुके हैं। उन्होंने अपने इस करियर की शुरूआत तेलुगू फिल्मों से की थी। बाद में अपनी बेहतरीन डांसिंग स्किल से बॉलीवुड में ‘गॉड ऑफ डांस’ बन गए।

तेजस वर्मा

9 साल के तेजस वर्मा जो कि रियलिटी शो 'सुपर डांसर चैप्टर 3 में पार्टिसिपेट किया था। तेजस की मां ने बताया कि वह अपनी और अपने भाई की फीस दो साल से खुद ही भर रहा है। वह उनके घर की अकेली है। शिल्पा ने इस पर उनकी पढ़ाई का खर्च उठाने का फैसला किया। बता दें कि तेजस ने टॉप 12 में जगह बना ली है।



Their dance ALWAYS leaves the judges in awe! Watch our Super duper talented kids tonight at 8 PM, on the #SuperDancerChapter3 Final Auditions!