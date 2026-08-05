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मानदेय बढ़ाने को इंटर्न डॉक्टरों ने सौंपा ज्ञापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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जौनपुर के उमानाथ सिंह स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के इंटर्न डॉक्टरों ने मंगलवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मानदेय बढ़ाने की मांग की। उन्होंने मांग की कि उन्हें प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेजों के समान 30 हजार रुपये प्रति माह का मानदेय दिया जाए। डीएम ने इस संबंध में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।

मानदेय बढ़ाने को इंटर्न डॉक्टरों ने सौंपा ज्ञापन

जौनपुर, संवाददाता। उमानाथ सिंह स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के इंटर्न डॉक्टरों ने मंगलवार को मासिक मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने प्रदेश के अन्य राजकीय मेडिकल कॉलेजों के समान 30 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिए जाने की मांग की। इंटर्न डॉक्टरों ने ज्ञापन में बताया कि प्रशिक्षण के दौरान ओपीडी, इमरजेंसी, वार्ड सहित विभिन्न विभागों में नियमित सेवाएं देते हैं। कई बार उन्हें लगातार रात्रिकालीन ड्यूटी और आपातकालीन सेवाओं का दायित्व भी निभाना पड़ता है। इसके बावजूद वर्तमान मानदेय कार्यभार और बढ़ती महंगाई के अनुरूप नहीं है। डॉक्टरों का कहना है कि प्रदेश के कई सरकारी मेडिकल कॉलेजों में इंटर्न को 30 हजार रुपये या उससे अधिक मानदेय मिल रहा है, जबकि जौनपुर मेडिकल कॉलेज के इंटर्न इससे वंचित हैं।

समान कार्य के लिए समान मानदेय लागू करने की मांग करते हुए शासन से इस विसंगति को दूर करने का अनुरोध किया। डीएम ने ज्ञापन प्राप्त कर इंटर्न डॉक्टरों की मांगों को लेकर आश्वस्त किया कि नियमानुसार इसे संबंधित विभाग और शासन को भेजा जाएगा।

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