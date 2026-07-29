उद्योग लगाने को लोन देने में जिला प्रदेश में सातवें स्थान पर

फर्रुखाबाद, संवाददाता। नए उद्योग लगाने को युवाओं को ब्याज रहित पांच पांच लाख का ऋण दिया जा रहा है। इसमें जिला उद्योग केंद्र प्रदेश में सातवें स्थान पर पहुंच गया है। इससे पहले जिला उद्योग केंद्र आठवें स्थान पर था। कई माह से जिला उद्योग केंद्र प्रदेश में टाप टेन में बना हुआ है। मुखमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत जिले के युवाओं को रोजगार से जोड़ने और औद्योगिक नई इकाइयां स्थापित करने को प्रदेश सरकार ब्याज रहित पांच पांच लाख का ऋण दे रही है। जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से बैंकों से युवाओं को ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

जिला उद्योग केंद्र में अभी तक सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत रोजगार स्थापित करने को 1347 आवेदन किए गए हैं। इसमें जिला उद्योग केंद्र ने 1210 आवेदकों की फाइलों को बैंकों को भेजा है। बैंको ने अभी तक 383 आवेदकों की फाइलों को स्वीकृत किया है और 370 आवेदकों को ऋण उपलब्ध कराया है। योजना के तहत जिले को 1700 युवाओं को रोजगार स्थापित करने को लोन दिए जाने का लक्ष्य दिया गया गया है। इस आंकड़े की बात की जाए तो इसमें जिला उद्योग केंद्र का प्रदेश में सातवां स्थान है। आजमगढ़ का प्रदेश में पहला, बलिया दूसरा, रामपुर तीसरा, खांसी चौथा, फतेहपुर पांचवां, वाराणसी छठा और फर्रुखाबाद का 7 वां स्थान है। जिला उद्योग केंद्र उपायुक्त सोनाली जिंदल ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना में प्रदेश में जिले का सातवां स्थान है। जो भी युवा रोजगार स्थापित करने को आवेदन कर रहे है उनकी फाइलों को बैंकों को भेजा जा रहा है। उनका प्रयास है कि शासन की जो भी मंशा है उस पर शत प्रतिशत काम किया जाए।