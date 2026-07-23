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काम की खबर (रेलवे)

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भारतीय रेलवे ने गाड़ी संख्या 14212/14211 नई दिल्ली - आगरा कैंट जंक्शन - नई दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस का ग्वालियर जंक्शन तक अस्थायी विस्तार किया है। गाड़ी नई दिल्ली से शाम 5.40 बजे चलकर रात 1.10 बजे ग्वालियर पहुंचेगी। वापसी में सुबह 10 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी।

काम की खबर (रेलवे)

ग्वालियर तक जाएगी इंटरसिटी एक्सप्रेसयात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे द्वारा गाड़ी संख्या 14212/14211 नई दिल्ली -आगरा कैंट जंक्शन– नई दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस का ग्वालियर जंक्शन तक अस्थायी विस्तार किया है। गाड़ी संख्या 14212 नई दिल्ली से शाम 5.40 बजे चलकर रात 1.10 बजे ग्वालियर पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 14211 ग्वालियर जंक्शन से रात 2.20 बजे चलकर सुबह 10 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। यह गाड़ी रास्ते में मुरैना, धौलपुर, आगरा कैंट रुकेगी।

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