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सचल विज्ञान बस ने छात्रों में जगाई वैज्ञानिक सोच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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फोटो--08बुधवार को संपन्न हो गई। प्रदर्शनी में पहुंची विशेष विज्ञान बस में दैनिक जीवन में मशीनें विषय पर आधारित स्वचालित और हस्तचालित वर्किंग मॉडल प्रद

सचल विज्ञान बस ने छात्रों में जगाई वैज्ञानिक सोच

​जलालपुर, हिन्दुस्तान संवाद। ग्रामीण अंचल के छात्र-छात्राओं को विज्ञान की आधुनिक तकनीक और नवाचारों से परिचित कराने के उद्देश्य से बयालसी इंटर कॉलेज में संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की सचल विज्ञान प्रदर्शनी का दो दिवसीय आयोजन बुधवार को संपन्न हो गई। प्रदर्शनी में पहुंची विशेष विज्ञान बस में दैनिक जीवन में मशीनें विषय पर आधारित स्वचालित और हस्तचालित वर्किंग मॉडल प्रदर्शित किए गए। माडलों के माध्यम से छात्रों को बताया गया कि भौतिक विज्ञान के सामन्य सिद्धांत किस प्रकार रोजमर्रा में उपयोग होने वाली मशीनों के संचलान का बाधार बनते हैं। दूसरे दिन कक्षा 12 तक के छात्र-छात्रओं ने उत्साहपूर्वक विज्ञान बस का अवलोकन किया।

विशेषज्ञों ने गियर, लीवर, पुली सहित विभिन्न यांत्रिक प्रणालियों की कार्यप्रणाली को सरल ढंग से समझाया। छात्रों ने स्वयं मॉडलों का संचालन कर उनके पीछे छिपे वैज्ञानिक सिद्धांतों को जाना, जिससे उनमें विज्ञान के प्रति जिज्ञासा और रुचि बढ़ी। प्रधानाचार्य डॉ.शैलेंद्र कुमार सिंह ने संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त किया और भविष्य में भी इस प्रकार की शैक्षणिक गतिविधियों के आयोजन की इच्छा जताई।

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