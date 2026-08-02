स्कूली बच्चों के लिए विकसित हुआ लाइटनिंग सेफ्टी डिजिटल गेम

पेज तीन की लीड खबर।लाइटनिंग सेफ्टी डिजिटल गेम मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत विकसित किए गए हैं गेम बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

बांका। निज प्रतिनिधि। सूबे के सरकारी स्कूलों में आपदा प्रबंधन शिक्षा को और अधिक इंटरैक्टिव रूप देने की तैयारी है, जिसमें छात्र अपने नियमित शैक्षणिक पाठ्यक्रम के साथ-साथ वीडियो गेम के माध्यम से सुरक्षा संबंधी पाठ सीखेंगे। अब सरकारी स्कूलों में पढाई के साथ-साथ आपदा प्रबंधन की तालीम भी रोचक तरीके से दी जाएगी। मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों के लिए लाइटनिंग सेफ्टी डिजिटल गेम विकसित किये गये हैं। बच्चे अब खेल-खेल में वज्रपात से बचाव के उपाय सीखेंगे। इसके लिए जिले के सभी सरकारी स्कूलों के कंप्यूटर व सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला (आईसीटी लैब) में लाइटनिंग सेफ्टी डिजिटल गेम इंस्टॉल किये जाएंगे। इस वीडियो गेम को खेलकर बच्चे वज्रपात से बचाव के तरीके सीखेंगे। जो अपने अभिभावकों को भी वज्रपात से बचाव के प्रति जागरूक करेंगे। इससे वज्रपात से होने वाले नुकसान को कम करने के साथ ही मानव तथा पशुधन के जान-माल की सुरक्षा हो सकेगी। इस लाइटनिंग सेफ्टी डिजिटल गेम को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने विकसित कर एक सराहनीय पहल की है। वज्रपात से बचाव के लिए बिहार के 70 हजार स्कूलों में इस गेम के माध्यम से बच्चों को आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग दी जाएगी। तकनीक-आधारित सुरक्षा शिक्षा का यह डिजिटल गेम बच्चों में आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता, जिम्मेदारी और बचाव के तरीकों का विकास करेगा। कंप्यूटर और मोबाइल पर उपलब्ध इस गेम को कंप्यूटर के साथ-साथ सेलफोन पर भी खेला जा सकता है, जिससे इकी पहुंच हर बच्चों तक हो सके।

लाइटनिंग सेफ्टी डिजिटल गेम की विशेषताएं प्ले एंड लर्न यानी खेलें और सीखें के वर्ज पर विकसित किए गए इस गेम के माध्यम से वर्चुअल वातावरण में आपदाओं से बचाव के तरीके सीखना बच्चों के लिए मनोरंजक और प्रभावी होगा। सरकारी स्कूलों के सभी शिक्षकों को यह गेम आईसीटी लैब के व स्कूल के कंप्यूटर में इंस्टॉल करने और बच्चों के साथ इसका उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। इस गेम का उद्देश्य बच्चों को वज्रपात और अन्य आपात स्थितियों के दौरान स्वयं की सुरक्षा करने की तकनीक सिखाना है। जिससे राज्य में वज्रपात व अन्य आपदा से होने वाली मौत और नुकसान को कम किया जा सके।

लाइटनिंग सेफ्टी डिजिटल गेम में वज्रपात के दौरान सुरक्षित व्यवहार की जानकारी हिंदी एवं अंग्रेजी दोनो भाषाओं में उपलब्ध है। इसके माध्यम से इंटरैक्टिव एवं गेम-आधारित सीखने का अनुभव मिलेगा। जिसे विद्यालय के कंप्यूटर व सेलफोन पर आसानी से संचालित किया जा सकता है। इससे बच्चों में आपदा प्रबंधन, सर्तकता एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास होगा। इसके लिए स्कूल के आइसीटी लैब में यह वीडियो गेम खेलने के लिए पढाई की तरह ही समय सारणी बनाई जाएगी। गेम खेलने का शेड्यूल तैयार किए जाने से यह सुनिश्चित हो सकेगा कि आपदा से बचाव के प्रशिक्षण व्यवस्थित और नियमित रूप दिया जा रहा है। इसके साथ ही प्रत्येक विद्यालय में अनिवार्य रूप से आपदा प्रबंधन समिति का भी गठन किया जाना है। विभाग की ओर से शिक्षकों को उपलब्ध कराए गए लिंक से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने एवं फाइलों को संकलित कर गेम को कंप्यूटर पर चलाकर बच्चों को इस उपयोगी डिजिटल संसाधन से परिचित कराने को कहा गया है।

वर्जन...

सरकार के इस पहल का उद्देश्य छात्रों के बीच तैयारी की संस्कृति का निर्माण करना है, साथ ही आपदा जागरूकता को रोजमर्रा के स्कूली जीवन में एकीकृत करना है, और प्रद्योगिकी का उपयोग करके सीखने को प्रभावी और आकर्षक बनाना है। जल्द ही जिले के सभी स्कूलों के आइसीटी लैब में आपदा से बचाव के लिए लॉन्च किए गए वीडियो गेम को इंस्टॉल कर दिया जायेगा। जिससे बच्चे इस वीडियो गेम को खेलकर आपदा से बचाव के तरीके सीख सकें।

देव नारायण पंडित, डीईओ, बांका।

फोटो संख्या:- 02

फोटो कैप्शन:- कक्षा में बैठे सरकारी स्कूल के बच्चे