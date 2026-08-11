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माउंट लिटेरा जी स्कूल ने जीती योग प्रतियोगिता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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कानपुर में डीपीएस बर्रा के द्वारा कक्षा 3-8 के बच्चों के लिए अंतर्विद्यालयी योग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 22 विद्यालयों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। माउंट लिटेरा जी स्कूल ने पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि ऑक्सफोर्ड मॉडल स्कूल और आर्चीज हायर सेकेंडरी स्कूल क्रमशः पहले और दूसरे उप विजेता रहे।

माउंट लिटेरा जी स्कूल ने जीती योग प्रतियोगिता

कानपुर। डीपीएस बर्रा में मंगलवार को कानपुर सहोदय संगठन की ओर से कक्षा 3-8 के बच्चों की अंतर्विद्यालयी योग प्रतियोगिता आयोजित हुई। इसमें 22 विद्यालयों ने भाग लिया। माउंट लिटेरा जी स्कूल प्रथम स्थान पर रहा। प्रथम उप विजेता ऑक्सफोर्ड मॉडल स्कूल, द्वितीय उपविजेता आर्चीज हायर सेकेंडरी स्कूल रहा। उत्तम प्रदर्शन करने वाले हरमिलाप मिशन स्कूल को प्रथम व न्यू किंग्सटन सीनियर सेकेंडरी स्कूल को द्वितीय सांत्वना पुरस्कार दिए गए। प्रधानाचार्या जयंती मित्रा ने विजेताओं को पुरस्कृत किया। प्रतियोगिता में डॉ. वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन सेंटर श्याम नगर, दून इंटरनेशनल स्कूल, एलेन हाउस पनकी, सेंट जोसेफ, सुपर इंटरनेशनल स्कूल और दुर्गा प्रसाद विद्या निकेतन ने भी भाग लिया।

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