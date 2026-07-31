पेज 6: विद्यालयीय प्रतियोगिताओं में मॉर्डन एकेडमी विजेता बना
लोरेटो कॉन्वेंट इंटरमीडिएट कॉलेज में 'ऐन्जलोरम' नामक दो दिवसीय छात्र समागम आयोजित किया गया, जिसमें 20 विद्यालयों के लगभग 1000 विद्यार्थियों ने 20 प्रतियोगिताओं में भाग लिया। कार्यक्रम में विजेता मॉर्डन एकेडमी विद्यालय और उपविजेता लोरेटो कॉन्वेंट एवं सेठ एमआर जयपुरिया विद्यालय रहे। समारोह में कई प्रतिष्ठित शिक्षिकाएं भी शामिल हुईं।
-फोटो लखनऊ। लोरेटो कॉन्वेंट इंटरमीडिएट कॉलेज में दो दिवसीय अंतर-विद्यालयी छात्र समागम 'ऐन्जलोरम' में 20 नामी विद्यालयों के करीब एक हजार विद्यार्थियों ने 20 विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में स्टार्टअप विचार, विज्ञापन निर्माण, पाककला, चित्रकला, वाद-विवाद, रोबो-कार निर्माण, नुक्कड़ नाटक और मूट कोर्ट जैसी प्रतियोगिताएं हुईं। समारोह में मॉर्डन एकेडमी विद्यालय विजेता,लोरेटो कॉन्वेंट और सेठ एमआर जयपुरिया विद्यालय को संयुक्त रूप से उपविजेता बना। लोरेटो की कम्युनिटी लीडर सिस्टर क्रिस्टीन, प्रिंसिपल सिस्टर सुनीला टोप्पो, हेडमिस्ट्रेस मैडम एल.गोडिन और सेंट एग्नेस लोरेटो डे स्कूल की प्रिंसिपल मैडम डी. बनी आदि मौजूद रही।
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