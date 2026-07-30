अग्रसेन स्कूल में आयोजित भाषण प्रतियोगिता फाइनल
भुरकुंडा के श्री अग्रसेन स्कूल में इंटर हाउस भाषण प्रतियोगिता का फाइनल गुरुवार को आयोजित हुआ। चार हाउसों ने विभिन्न विषयों पर भाषण दिए। मानसी कुमारी ने पहला, अरिशा इस्लाम ने दूसरा, और अनोखी कुमारी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। सीवी रमण हाउस ने कुल मिलाकर प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया।
भुरकुंडा, निज प्रतिनिधि। श्री अग्रसेन स्कूल भुरकुंडा में चल रहे इंटर हाउस भाषण प्रतियोगिता के फाइनल का आयोजन गुरुवार को हुआ। इसमें तीन विषयों को शामिल किया गया था। विकसित भारत 2047 में मेरा योगदान, स्वतंत्रता सेनानियों से हमें क्या सीख मिलती है, तिरंगे का सम्मान हर नागरिक का कर्तव्य। इस पर बिरसा मुंडा हाउस, सीवी रमण हाउस, आरएन टैगोर हाउस और मदर टेरेसा हाउस के प्रतिभागियों ने हिस्सा लेकर प्रभावी भाषण दिया। इसमें प्रथम मानसी कुमारी प्रथम, द्वितीय अरिशा इस्लाम, तृतीय अनोखी कुमारी और चतुर्थ स्थान पर खुशी कुमारी रही। वहीं ओवरऑल प्रदर्शन में प्रथम स्थान सीवी रमन हाउस, द्वितीय आरएन टैगोर, तृतीय मदर टेरेसा और चौथे स्थान पर बिरसा मुंडा हाउस रहा।
सभी विजेताओं को स्कूल के निदेशक प्रवीण राजगढ़िया और प्राचार्य विवेक प्रधान ने पुरस्कृत किया। मौके पर प्रवीण राजगढ़िया ने कहा कि विद्यार्थियों को हमेशा बड़े सपने देखने चाहिए। साथ ही अनुशासन को अपना साथी बनाते हुए ज्ञान, संस्कार व कर्म के बल पर विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदार बनने का प्रयास करना चाहिए। प्रतियोगिता को सफल बनाने में दीपिका तिवारी, नीलू श्रीवास्तव, कुमुल कुमार, रितिका का योगदान रहा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें