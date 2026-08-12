नकल माफिया गिरोह का खुलासा, एक बंदी
आजमगढ़ में पुलिस ने अंतर्जनपदीय नकल माफिया गिरोह का खुलासा किया। कक्षा में परीक्षा दे रहे आलोक पटेल को ब्लूटूथ डिवाइस के साथ पकड़ा गया था। आरोपी वीरेन्द्र कुमार राय को गिरफ्तार कर लिया गया। नकल कराने के लिए 6 लाख रुपये का सौदा हुआ था जिसमें 15 हजार रुपये एडवांस लिया गया था।
आजमगढ़, संवाददाता। नगर कोतवाली पुलिस ने मंगलवार को अंतर्जनपदीय नकल माफिया गिरोह का खुलासा किया। यूपीएसएसएससी प्राविधिक मुख्य परीक्षा में नकल कराने की साजिश में एक और आरोपी को मंगलवार को रोडवेज के पास से गिरफ्तार किया। परीक्षा पास कराने के लिए छह लाख में डील हुई थी। 15 हजार रुपये एडवांस लेकर परीक्षार्थी को ब्लूटूथ डिवाइस उपलब्ध कराई थी। परीक्षार्थी रविवार को परीक्षा देते समय ब्लूटूथ डिवाइस के साथ पकड़ा गया था।
परीक्षा का आयोजन
शिब्ली नेशनल इंटर कॉलेज में यूपीएसएसएससी प्राविधिक मुख्य परीक्षा रविवार को हो रही थी। परीक्षा के दौरान ब्लॉक-अ के कक्ष में परीक्षा दे रहा अभ्यर्थी आलोक पटेल निवासी भड़ाव थाना जंसा जनपद वाराणसी की गतिविधियां संदिग्ध प्रतीत होने पर कक्ष निरीक्षकों ने उसकी जांच की। जांच के दौरान कान के अन्दर से हियरिंग डिवाइस, अंडरवियर के अन्दर से ब्लूटूथ डिवाइस जिसमें सिम कार्ड लगा हुआ था और दो सेल बैटरी बरामद हुईं। परीक्षार्थी के ब्लूटूथ डिवाइस के साथ पकड़े जाने के बाद से पुलिस जांच कर रही है। जांच के दौरान पता चला कि नकल कराने वाले गिरोह ने परीक्षा में बाहर से प्रश्नों के उत्तर बताकर पास कराने के उद्देश्य से ब्लूटूथ डिवाइस उपलब्ध कराई थी। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार करने में लगी है। कोतववाल यादवेंद्र पांडेय ने बताया कि मंगलवार रोडवेज के पास से गिरोह में शामिल वीरेन्द्र कुमार राय उर्फ बाबू निवासी कुरौना सरौनी थाना जंसा जनपद वाराणसी को पकड़ा गया।
नकल कराने का तरीका
15 हजार एडवांस लेकर उपलब्ध कराया ब्लूटूथ डिवाइसवीरेन्द्र कुमार राय उर्फ बाबू ने अपने मित्र आनंद पटेल और कुश पटेल निवासी वाराणसी के साथ मिलकर परीक्षा में अभ्यर्थियों को पास कराने की व्यवस्था करने वाले व्यक्तियों से सम्पर्क किया था। आलोक पटेल को पास कराने के लिए छह लाख में सौदा तय हुआ था। परीक्षा में नकल कराने के लिए आलोक पटेल को एक हियरिंग ईयर डिवाइस, एक ब्लूटूथ डिवाइस उपलब्ध कराई गई थी। उक्त उपकरणों के प्रयोग की विधि भी बताई गई थी। डिवाइस उपलब्ध कराने के एवज में 15 हजार रुपये एडवांस लिया गया था।
सामान्य प्रश्न
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