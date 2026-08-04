अंतर महाविद्यालय टेबल टेनिस प्रतियोगिता स्थगित
मुजफ्फरपुर में डॉ. राम मनोहर लोहिया स्मारक कॉलेज में 5 अगस्त को होने वाली अंतर महाविद्यालय टेबल टेनिस प्रतियोगिता को स्थगित कर दिया गया है। कम समय में कॉलेजों से कम आवेदन मिलने के कारण यह निर्णय लिया गया। नई तिथि सितंबर-अक्टूबर में घोषित की जाएगी।
मुजफ्फरपुर, वसं। पांच अगस्त को डॉ. राम मनोहर लोहिया स्मारक कॉलेज में प्रस्तावित अंतर महाविद्यालय टेबल टेनिस प्रतियोगिता स्थगित कर दी गई है। वजह है कि कम समय के कारण अधिकांश कॉलेज अपनी टीम नहीं बना सके। अबतक केवल दो खिलाड़ियों के ही आवेदन कॉलेज को प्राप्त हुए। विश्वविद्यालय की ओर से प्रतियोगिता की नई तिथि बाद में घोषित करने की बात कही गई है, जबकि कॉलेजों को प्रवेश प्रपत्र जमा करने की प्रक्रिया जारी रखने का निर्देश दिया गया है। विश्वविद्यालय के खेल सचिव डॉ. अशोक साह ने कहा कि इतने कम समय में प्रतियोगिता कराना संभव नहीं था। प्रतियोगिता को सितंबर-अक्टूबर तक टालने का निर्णय लिया गया है।
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