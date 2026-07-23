Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पशुओं को बीमारी से बचाव के लिए सघन टीकाकरण अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
Follow us on Google News
share

सकलडीहा, हिन्दुस्तान संवाद।पशुओं को बीमारी से बचाव के लिए सघन टीकाकरण अभियानपशुओं को बीमारी से बचाव के लिए सघन टीकाकरण अभियानपशुओं को बीमारी से बचाव क

पशुओं को बीमारी से बचाव के लिए सघन टीकाकरण अभियान

सकलडीहा, हिन्दुस्तान संवाद। शासन के निर्देश पर बीते 22 जुलाई से 8 सितंबर तक पशुओं की संक्रामित बिमारी को लेकर टीकारण अभियान शुरू किया गया है। सकलडीहा पशु चिकित्सालय की ओर से इस अभियान में कुल सात टीम गठित की गई है। उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि बीते 22 जुलाई 2026 से दिनांक 8 सितंबर तक पशुओं में खुरपका मुंहपका बीमारी से बचाव के लिए सघन टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। जिसमें 7 टीमों द्वारा जिसमें उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी सकलडीहा डॉ शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव पशु चिकित्सा अधिकारी सदलपुरा डॉ राजकुमार यादव, पशु धन प्रसार अधिकारी दिघवट दीपक मिश्रा , पशु धन प्रसार अधिकारी बसनी अजय कुमार सिंह, वेटरिनरी फार्मासिस्ट सदलपुरा पवन कुमार जायसवाल ,सुनील कुमार,राजकुमार एवं सकलडीहा विकास खंड के समस्त ग्राम पंचायतों के चयनित पशु मित्रों द्वारा टीकाकरण किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:Mainpuri News: पशुओं को खुरपका से बचाने को किया टीकाकरण

इन सात टीमों द्वारा विकास खंड सकलडीहा के ग्राम सभा के सभी 38723 गो वंशीय और महिष वंशीय में टीकाकरण किया जाएगा। यह अभिायान विकास खंड में कुल डेढ़ माह चलाया जाएगा। इस मौके पर दीपक मिश्रा मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:डीएम ने किया खुरपका मुंहपका टीकाकरण का अभियान शुभारंभ
ये भी पढ़ें:1.73 लाख से अधिक पशुओं का होगा निःशुल्क टीकाकरण

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Chandauli News Chandauli Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।