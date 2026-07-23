पशुओं को बीमारी से बचाव के लिए सघन टीकाकरण अभियान

सकलडीहा, हिन्दुस्तान संवाद। शासन के निर्देश पर बीते 22 जुलाई से 8 सितंबर तक पशुओं की संक्रामित बिमारी को लेकर टीकारण अभियान शुरू किया गया है। सकलडीहा पशु चिकित्सालय की ओर से इस अभियान में कुल सात टीम गठित की गई है। उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि बीते 22 जुलाई 2026 से दिनांक 8 सितंबर तक पशुओं में खुरपका मुंहपका बीमारी से बचाव के लिए सघन टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। जिसमें 7 टीमों द्वारा जिसमें उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी सकलडीहा डॉ शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव पशु चिकित्सा अधिकारी सदलपुरा डॉ राजकुमार यादव, पशु धन प्रसार अधिकारी दिघवट दीपक मिश्रा , पशु धन प्रसार अधिकारी बसनी अजय कुमार सिंह, वेटरिनरी फार्मासिस्ट सदलपुरा पवन कुमार जायसवाल ,सुनील कुमार,राजकुमार एवं सकलडीहा विकास खंड के समस्त ग्राम पंचायतों के चयनित पशु मित्रों द्वारा टीकाकरण किया जाएगा।