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पशुओं के टीकाकरण में ऑनलाइन फीडिंग बनी चुनौती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
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बैतालपुर में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत खुरपका-मुंहपका टीकाकरण अभियान का आठवां चरण चल रहा है। अब तक 2000 पशुओं का टीकाकरण किया गया है, जबकि 12 हजार का लक्ष्य है। कुछ पशुपालकों द्वारा टैग न लगाए जाने से अभियान में कठिनाइयाँ आ रही हैं।

पशुओं के टीकाकरण में ऑनलाइन फीडिंग बनी चुनौती

बैतालपुर, हिन्दुस्तान संवाद। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत खुरपका-मुंहपका रोग टीकाकरण अभियान का आठवां चरण मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. श्रीनिवास प्रसाद के मार्गदर्शन एवं पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. दीग्विजय यादव के निर्देशन में पशुपालन विभाग की टीम द्वारा विकास खंड बैतालपुर के विभिन्न गांवों में सघन टीकाकरण किया जा रहा है।विकास खंड में अब-तक 2 हजार पशुओं का टीकाकरण हो चुका है। कुल 12 हजार पशुओं को टीका लगाने का लक्ष्य है। रविवार को उसरा बाजार में आयोजित कैम्प में पशुधन प्रसार अधिकारी निशाकान्त तिवारी के साथ सहयोगी चेतन मणि, दुष्यंत तिवारी व राजकुमार यादव द्वारा 100 पशुओं का टीकाकरण किया गया।

पशुधन प्रसार अधिकारी ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार टीकाकरण के लिए पशुओं का टैग लगाना अनिवार्य है तथा आधार व मोबाइल ओटीपी के माध्यम से भारत पशुधन एप पर तत्काल ऑनलाइन फीडिंग भी की जानी है। कुछ पशुपालकों द्वारा टैग न लगवाने अथवा पुराने टैग को काटकर निकाल दिए जाने के कारण अभियान को शत-प्रतिशत पूर्ण करने में कठिनाई आ रही है, जिससे टीकाकरण की गति प्रभावित हो रही है। उन्होंने सभी पशुपालकों से अभियान में सहयोग करते हुए पशुओं को टैग लगवाने की अपील की है। कहा कि टैग ही पशु की पहचान है और इसके माध्यम से बीमा, मुआवजा व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा है।

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