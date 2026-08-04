वाहन चेकिंग अभियान में 57 हजार रुपये फाइन वसूले
जहानाबाद में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। सोमवार की रात तक चले इस अभियान में कई वाहन सवार नियम तोड़ते पकड़े गए। कुल 57 हजार रुपए जुर्माने के रूप में वसूले गए। यह अभियान जिले के विभिन्न सड़क मार्गों पर किया गया।
जहानाबाद। ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जिले के विभिन्न सड़क मार्गों पर सोमवार की देर रात तक सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया जिसमें कई वाहन सवार यातायात नियम का उल्लंघन करते पकड़े गए। ऐसे वाहन चालकों से जुर्माने के रूप में 57 हजार रुपए राजस्व की वसूली की गई। जहानाबाद शहर के अलावे जिले के विभिन्न सड़क मार्गों पर वाहनों को चेक किया जा रहा था।
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