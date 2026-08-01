372 बेटिकट यात्रियों से वसूले गए 3.83 लाख जुर्माना
भागलपुर, कार्यालय संवाददाता। श्रावणी मेला के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए
भागलपुर, कार्यालय संवाददाता। श्रावणी मेला के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए शुक्रवार को टिकट जांच अभियान को और तेज किया गया। जांच कर रही टीम के सदस्यों ने साहिबगंज-भागलपुर-जमालपुर रेलखंड में विशेष सघन टिकट जांच अभियान चलाया गया। इसके अंतर्गत सुल्तानगंज एवं भागलपुर स्टेशनों पर जांच के साथ-साथ गाड़ी संख्या 12335 भागलपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 12367 विक्रमशिला एक्सप्रेस, 13334 पटना-दुमका एक्सप्रेस, 13409 मालदा टाउन-किऊल इंटरसिटी एक्सप्रेस तथा अन्य ट्रेनों में भी टिकट जांच की गई। इस दौरान बिना टिकट एवं अनियमित यात्रा के कुल 372 मामले पकड़े गए तथा 3,83,135रुपये का जुर्माना वसूला गया। अभियान में वाणिज्य निरीक्षकों, टिकट जांच कर्मचारियों तथा रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारियों एवं कर्मियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।
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