Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बेटिकट यात्रियों पर रेलवे का शिकंजा, 59 धराये

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
Follow us on Google News
share

-आरा जंक्शन पर चला विशेष सघन चेकिंग अभियान, 21 हजार रुपये जुर्माना वसूला , श्रमजीवी, मगध, एलटीटी और मथुरा-पटना एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों में हुई धरपकड़

बेटिकट यात्रियों पर रेलवे का शिकंजा, 59 धराये

-आरा जंक्शन पर चला विशेष सघन चेकिंग अभियान, 21 हजार रुपये जुर्माना वसूला -श्रमजीवी, मगध, एलटीटी और मथुरा-पटना एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों में हुई धरपकड़ आरा/बिहिया। निज संवाददाता दानापुर rail मंडल के निर्देश पर बुधवार को आरा जंक्शन पर बेटिकट यात्रा करने वालों और अनधिकृत वेंडरों के खिलाफ रेलवे प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए व्यापक सघन चेकिंग अभियान चलाया।

विशेष टीम और कार्रवाई

रेल अधिकारियों और टीटीई की विशेष टीम के प्लेटफॉर्म पर उतरते ही अवैध रूप से यात्रा कर रहे यात्रियों और वेंडरों के बीच हड़कंप मच गया। अभियान के दौरान आरा जंक्शन से होकर गुजरने वाली प्रमुख ट्रेनों-श्रमजीवी एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस, मथुरा-पटना एक्सप्रेस और मगध एक्सप्रेस में अधिकारियों ने गहन जांच की। इस दौरान बेटिकट, अनियमित टिकट और बिना बुकिंग के सामान ले जाने के आरोप में कुल 59 यात्रियों को पकड़ा गया। मौके पर ही रेलवे की टीम ने सख्त कार्रवाई करते हुए कुल ₹21,100 रुपये का जुर्माना वसूल किया। इसके अलावा 22 लोगों को दंडाधिकारी (मजिस्ट्रेट) के समक्ष पेश किया गया। रेल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यात्रियों को सुगम व सुरक्षित यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने और बेटिकट यात्रा पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए इस प्रकार के औचक सघन चेकिंग अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

आरा जंक्शन पर चेकिंग अभियान कब चला?
बुधवार को आरा जंक्शन पर चेकिंग अभियान चला।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ara Latest News Ara News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।