बेटिकट यात्रियों पर रेलवे का शिकंजा, 59 धराये

-आरा जंक्शन पर चला विशेष सघन चेकिंग अभियान, 21 हजार रुपये जुर्माना वसूला -श्रमजीवी, मगध, एलटीटी और मथुरा-पटना एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों में हुई धरपकड़ आरा/बिहिया। निज संवाददाता दानापुर rail मंडल के निर्देश पर बुधवार को आरा जंक्शन पर बेटिकट यात्रा करने वालों और अनधिकृत वेंडरों के खिलाफ रेलवे प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए व्यापक सघन चेकिंग अभियान चलाया।

विशेष टीम और कार्रवाई

रेल अधिकारियों और टीटीई की विशेष टीम के प्लेटफॉर्म पर उतरते ही अवैध रूप से यात्रा कर रहे यात्रियों और वेंडरों के बीच हड़कंप मच गया। अभियान के दौरान आरा जंक्शन से होकर गुजरने वाली प्रमुख ट्रेनों-श्रमजीवी एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस, मथुरा-पटना एक्सप्रेस और मगध एक्सप्रेस में अधिकारियों ने गहन जांच की। इस दौरान बेटिकट, अनियमित टिकट और बिना बुकिंग के सामान ले जाने के आरोप में कुल 59 यात्रियों को पकड़ा गया। मौके पर ही रेलवे की टीम ने सख्त कार्रवाई करते हुए कुल ₹21,100 रुपये का जुर्माना वसूल किया। इसके अलावा 22 लोगों को दंडाधिकारी (मजिस्ट्रेट) के समक्ष पेश किया गया। रेल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यात्रियों को सुगम व सुरक्षित यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने और बेटिकट यात्रा पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए इस प्रकार के औचक सघन चेकिंग अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे।