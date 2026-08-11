Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सहायक सुरक्षा आयुक्त ने जांची सुरक्षा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
Follow us on Google News
share

सहायक सुरक्षा आयुक्त ने जांची सुरक्षा फोटो संख्या-18: स्टेशन पर सुरक्षा का जायजा लेते सहायक सुरक्षा आयुक्त फतेहपुर। स्वतंत्रता दिवस से पूर्व रेलवे स्

सहायक सुरक्षा आयुक्त ने जांची सुरक्षा
सहायक सुरक्षा आयुक्त ने जांची सुरक्षा

फतेहपुर। स्वतंत्रता दिवस से पूर्व रेलवे स्टेशन पर सघन अभियान चलाया जा रहा है। जिसके क्रम में सहायक सुरक्षा आयुक्त प्रयागराज क्षेत्र वीकेएम त्रिपाठी ने आरपीएफ पोस्ट कमांडर रजिंद्र कुमार, एसओ जीआरपी राजकुमार मौर्य के साथ रेलवे स्टेशन के सभी प्लेटफार्म, वेटिंग हाल, यात्री हाल, टिकट काउंटर, पार्सल आदि सहित दोनो इंट्री प्वाइंटो के सर्कुलेटिंग एरिया, वाहन स्टैंड, डस्टबिन आदि को खंगाला। इसके अलावा ठहराव वाली ट्रेनों व प्लेटफार्मों पर मौजद यात्रियों के सामान की भी तलाशी ली गई। साथ ही यात्रियों को लाउडहेलर के माध्यम से जहर खुरानी से बचाव तथा लावारिस वस्तुओं के दिखने पर तत्काल इसकी जानकारी देने को जागरुक करते हुए हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई।

ये भी पढ़ें:स्वतंत्रता दिवस को लेकर रेलवे स्टेशन पर चला चेकिंग अभियान
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Fatehpur News Independence Day Fatehpur Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।