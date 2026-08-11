सहायक सुरक्षा आयुक्त ने जांची सुरक्षा
सहायक सुरक्षा आयुक्त ने जांची सुरक्षा फोटो संख्या-18: स्टेशन पर सुरक्षा का जायजा लेते सहायक सुरक्षा आयुक्त फतेहपुर। स्वतंत्रता दिवस से पूर्व रेलवे स्
फतेहपुर। स्वतंत्रता दिवस से पूर्व रेलवे स्टेशन पर सघन अभियान चलाया जा रहा है। जिसके क्रम में सहायक सुरक्षा आयुक्त प्रयागराज क्षेत्र वीकेएम त्रिपाठी ने आरपीएफ पोस्ट कमांडर रजिंद्र कुमार, एसओ जीआरपी राजकुमार मौर्य के साथ रेलवे स्टेशन के सभी प्लेटफार्म, वेटिंग हाल, यात्री हाल, टिकट काउंटर, पार्सल आदि सहित दोनो इंट्री प्वाइंटो के सर्कुलेटिंग एरिया, वाहन स्टैंड, डस्टबिन आदि को खंगाला। इसके अलावा ठहराव वाली ट्रेनों व प्लेटफार्मों पर मौजद यात्रियों के सामान की भी तलाशी ली गई। साथ ही यात्रियों को लाउडहेलर के माध्यम से जहर खुरानी से बचाव तथा लावारिस वस्तुओं के दिखने पर तत्काल इसकी जानकारी देने को जागरुक करते हुए हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई।
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