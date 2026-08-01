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कांवड़ मार्ग पर होटल-ढाबों को सख्त हिदायत, सामग्रियां जांची

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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शाहजहांपुर में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने होटल और ढाबों का निरीक्षण किया। संचालकों को ताजा भोजन, ताजी सब्जियाँ और सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश दिए गए। विभिन्न स्थानों पर अभियान चलाकर खाद्य लाइसेंस, रेट लिस्ट और अन्य आवश्यकताएँ चेक की गईं।

कांवड़ मार्ग पर होटल-ढाबों को सख्त हिदायत, सामग्रियां जांची

शाहजहांपुर। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर जिलाधिकारी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को कांवड़ मार्ग पर स्थित होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट और खाद्य प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण किया। अभियान के दौरान संचालकों को केवल ताजा भोजन परोसने, ताजी सब्जियों और सीलबंद मसालों का उपयोग करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान सभी प्रतिष्ठानों पर खाद्य लाइसेंस या पंजीकरण, रेट लिस्ट, फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप का क्यूआर कोड और टोल-फ्री नंबर प्रदर्शित कराने के निर्देश दिए गए। टीम ने बरेली मोड़, जिला अस्पताल, गर्रा पुल, पक्का पुल, दिलेरगंज, केरूगंज, पुत्तूलाल चौराहा, हथौड़ा चौराहा, मोहम्मदी रोड, जेल रोड, खिरनीबाग और लोधीपुर समेत कई स्थानों पर अभियान चलाया।

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विभिन्न ढाबों, भोजनालयों और स्वीट हाउसों में साफ-सफाई, खाद्य पदार्थ ढककर रखने और निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए। अभियान में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुभाष तिवारी सहित विभागीय टीम मौजूद रही।

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