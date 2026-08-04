एमएफटी लैब से पनीर, खोआ, पेड़ा व मसालों की जांच

देवघर, प्रतिनिधि राजकीय श्रावणी मेला-2026 के दौरान बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचने वाले लाखों श्रद्धालुओं को स्वच्छ, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विभाग का सघन निरीक्षण अभियान लगातार जारी है। उपायुक्त के निर्देश पर गठित खाद्य सुरक्षा टीम ने रविवार-सोमवार को शहर के विभिन्न होटल, ढाबा, मिठाई दुकान और खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान अधिकांश प्रतिष्ठानों में खाद्य पदार्थ निर्धारित मानकों के अनुरूप पाए गए, जबकि कुछ दुकान से फफूंद लगे करीब चार किलोग्राम लड्डू को तत्काल नष्ट कराया गया। खाद्य सुरक्षा टीम ने रविवार को मधुरग्राम होटल, बाबा बम ढाबा, श्री केशव, मनपसंद होटल, अशोक पोद्दार, कृष्णा पेड़ा भंडार, टेस्टी ट्रीट्स कॉर्नर, अनिल कुमार साह, चौधरी नमकीन एंड स्वीट्स व सोमवार को तराशीश होटल सहित फव्वारा चौक एवं पुराना बस स्टैंड क्षेत्र के कई खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, भंडारण व्यवस्था तथा खाद्य सुरक्षा नियमों के अनुपालन की गहन जांच की गई। जांच के दौरान विभाग की मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब (एमएफटीएल) की सहायता से पनीर, खोआ, पेड़ा, हल्दी और मिर्च पाउडर के नमूनों की मौके पर ही गुणवत्ता जांच की गई। सभी नमूने खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पाए गए। किसी भी नमूने में मिलावट अथवा गुणवत्ता संबंधी अनियमितता नहीं मिली। हालांकि अनिल कुमार साह की दुकान में रखे लगभग चार किलोग्राम फफूंद लगे लड्डू मिलने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने उन्हें तत्काल नष्ट करा दिया, ताकि श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। निरीक्षण के दौरान खाद्य कारोबारियों को प्रतिष्ठानों में स्वच्छता बनाए रखने, ताजे एवं सुरक्षित खाद्य पदार्थों का ही उपयोग करने, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के सभी प्रावधानों का पालन करने तथा लाइसेंस एवं पंजीकरण प्रमाण-पत्र को प्रतिष्ठान में प्रमुखता से प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण, व्यक्तिगत स्वच्छता, कर्मचारियों की साफ-सफाई और ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के प्रति भी जागरूक किया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि श्रावणी मेला अवधि तक यह विशेष निरीक्षण अभियान लगातार जारी रहेगा। यदि किसी प्रतिष्ठान में मिलावटी, अवमानक या एक्सपायरी खाद्य पदार्थों की बिक्री करते हुए पाया गया तो संबंधित खाद्य कारोबारियों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।