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बाल श्रम उन्मूलन को लेकर चला सघन अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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पयागपुर में भूपगंज बाजार में बाल श्रम उन्मूलन के लिए एक सघन अभियान चलाया गया। जिलाधिकारी ने 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर लगाए जाने के मामलों में दुकानदारों को नोटिस जारी किए। अभियान का उद्देश्य 2027 तक उत्तर प्रदेश को बाल श्रम मुक्त बनाना है।

बाल श्रम उन्मूलन को लेकर चला सघन अभियान

पयागपुर, संवाददाता। भूपगंज बाजार में बाल श्रम उन्मूलन को लेकर सघन अभियान चलाया गया। अभियान का नेतृत्व जिला बाल श्रम सलाहकार विकास जायसवाल, तहसीलदार अम्बिका चौधरी ने किया। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कार्य कराए जाने के मामलों में संबंधित दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए तथा बाल श्रम कानूनों का पालन करने के निर्देश दिए गए। जिला बाल श्रम सलाहकार ने बताया कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य वर्ष 2027 तक उत्तर प्रदेश को बाल श्रम मुक्त बनाना है। इसी उद्देश्य से जिले भर में व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें तहसील, ब्लॉक एवं अन्य विभागों के अधिकारियों का सहयोग लिया जा रहा है।

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उन्होंने बताया कि अभियान के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराकर उनका पुनर्वास कराने तथा लोगों को सरकार की बाल श्रम उन्मूलन योजनाओं की जानकारी देने का कार्य किया जा रहा है। इस अभियान में रोसा, देहात, प्रथम सहित विभिन्न गैर-सरकारी संस्थाओं का भी सहयोग लिया जा रहा है।

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