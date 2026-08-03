सोनपुर मंडल में चेन पुलिंग पर बढ़ी सख्ती
बरौनी में सोनपुर मंडल ने 1 से 31 जुलाई तक अलार्म चेन पुलिंग के खिलाफ सघन अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान रेलवे अधिनियम 141 के तहत 115 मामले दर्ज किए गए, जिसमें 111 लोगों को गिरफ्तार किया गया और दोषियों से जुर्माना प्राप्त हुआ।
बरौनी। सोनपुर मंडल द्वारा 1 से 31 जुलाई तक अलार्म चेन पुलिंग के विरुद्ध सघन अभियान चलाया गया। इस दौरान रेलवे अधिनियम 141 की संबंधित धाराओं के अंतर्गत कुल 115 मामले दर्ज किए गए। इसमें 111 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई और दोषियों से जुर्माना के रूप में रेल राजस्व की प्राप्त की गई।
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