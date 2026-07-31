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अगस्त से सूबे में लागू होगा इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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भागलपुर, कार्यालय संवाददाता। 1 अगस्त से राज्य में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा। भागलपुर और पूर्णिया को पहले चरण में शामिल किया गया है। यह सिस्टम ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को स्वचालित रूप से पहचानकर चालान जारी करेगा। 500 चौक-चौराहों पर आधुनिक कैमरे लगाए जाएंगे।

अगस्त से सूबे में लागू होगा इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम

भागलपुर, कार्यालय संवाददाता। यातायात व्यवस्था को सुचारू करने और आमलोगों को जाम में नहीं फंसना पड़े, इसको लेकर परिवहन विभाग की तरफ से कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है। एक अगस्त से पूरे राज्य में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा। प्रथम चरण में भागलपुर और पूर्णिया को भी शामिल किया गया है। धीरे-धीरे इसे सभी जिलों में लागू किया जाएगा। इसको लेकर युद्धस्तर पर काम किया जा रहा है। मुख्य जंक्शनों और टोल प्लाजा पर भी आईटीएमएस कैमरे और सेंसर लगाए जाएंगे। नियम तोड़ने पर ऑटोमेटिक कट जाएगा चालान

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सिग्नल और आपातकालीन वाहन

यदि कोई वाहन चालक तेज रफ्तार में गाड़ी चलाता है, लाल बत्ती तोड़ता है या बिना हेलमेट-सीट बेल्ट के ड्राइव करता है तो सिस्टम खुद ही नंबर प्लेट रीड कर ई-चालान जेनरेट कर देगा। इसके अलावा एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसे आपातकालीन वाहनों के आने पर सिग्नल खुद-ब-खुद ग्रीन होकर ग्रीन कॉरिडोर की सुविधा देगा।

500 चौक-चौराहों पर कैमरे

राज्यभर के सबसे अधिक भीड़भाड़ वाले करीब 500 चौक-चौराहों का चयन किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक सर्विलांस कैमरों के माध्यम से गाड़ियों की रफ्तार, लेन अनुशासन और ट्रैफिक सिग्नल के उल्लंघन का अपने आप पता चल जाएगा। इसके तहत सड़कों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे और रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन सिस्टम लगाए जाएंगे।

इंटेलिजेंट सिस्टम का उद्देश्य

सूबे में ट्रैफिक व्यवस्था को इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से लैस किया जाएगा। एआई कैमरों से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

-राज कुमार, सचिव, परिवहन विभाग

प्रश्नोत्तर

इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम कब लागू किया जाएगा?
1 अगस्त से पूरे राज्य में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा।

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