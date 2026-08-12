जमालपुर स्टेशन की महिला पॉइंट्समैन संजू ने पेश की ईमानदारी की मिसाल

जमालपुर, निज प्रतिनिधि। जमालपुर रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी के दौरान महिला पॉइंट्समैन संजू ने ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा की मिसाल पेश करते हुए एक महिला यात्री का खोया हुआ पर्स सुरक्षित वापस कर दिया है। पर्स में सोने के आभूषण, नकदी सहित अन्य जरूरी सामान मौजूद था। सामान सुरक्षित मिलने के बाद महिला यात्री ने रेलवेकर्मी के प्रति आभार जताया। इस बावत स्टेशन अधीक्षक दीपक कुमार ने बताया कि मंगलवार की दोपहर में मुंगेर जिला के चुरंबा निवासी मो. इजहार की पत्नी सानिया परवीन जमालपुर स्टेशन से भागलपुर जाने के लिए ट्रेन संख्या 53408 जमालपुर रमापुरहॉट पैसेंजर पकड़ने पहुंची थी। प्लेटफॉर्म संख्या एक पर पानी पीने के दौरान उनका पर्स वहीं छूट गया।

ड्यूटी पर तैनात महिला पॉइंट्समैन संजू की नजर पर्स पर पड़ी। उन्होंने पर्स को उठाकर स्टेशन मास्टर केबिन में स्टेशन मास्टर रणवीर कुमार के पास जमा करा दिया।उन्होंने बताया कि स्टेशन मास्टर ने केबिन में तीन-चार लोगों की मौजूदगी में पर्स खोलकर जांच की गई। जांच के दौरान उसमें सोने के आभूषण, नकदी और अन्य आवश्यक सामान सुरक्षित पाया गया। इसके बाद पर्स को सुरक्षित रखकर उसके वास्तविक मालिक की तलाश शुरू की गई। इधर, पर्स खोने के बाद परेशान सानिया परवीन दोबारा जमालपुर स्टेशन पहुंचीं और स्टेशन कर्मियों को घटना की जानकारी दी। महिला ने पर्स में मौजूद सामान की जानकारी दी। इसके बाद पर्स में मिले सामान का महिला द्वारा बताए गए विवरण से मिलान कराया गया। पहचान एवं सामान का सत्यापन होने के बाद पर्स उन्हें सुरक्षित सौंप दिया गया। पर्स वापस मिलते ही महिला यात्री के चेहरे पर खुशी लौट आई। उन्होंने पॉइंट्समैन संजू एवं स्टेशन कर्मियों के प्रति आभार जताया।